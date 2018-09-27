Бабки и один Бабченко приглашают боровчан разложить пасьянс

Когда сказала своей подруге художнице Татьяне, тоже участнику нашей грядущей выставки, про такой заголовок, она огорчилась. Слово «бабки» у нее неприятно ассоциируется только с теми, из телевизора, «новыми русскими». Она - человек очень серьёзный, в отличие от меня.

Но в заголовке - суть. Ибо пять девушек пенсионного возраста и мужчина пятидесяти лет - и составили нашу отважную разномастную шестерку, чьи художественные - пастельные, масляные, акварельные и гуашевые творения - шагнут к зрителям-игрокам, которые отважатся прийти в 14 часов 3 октября в малый зал картинной галереи Боровска.

Кодовые обозначения здесь - «масть» и «игроки». Фантастические слова. Не только англичанам, но и славянам, ныне нелюбимым англосаксами, Шекспир да-а-вно завещал: «Вся жизнь - игра, и люди в ней - актёры». Дескать, играйте, пока живы, а не можете - учитесь.

Только не подумайте, что на вернисаж и вообще на выставку мы приглашаем лишь завсегдатаев казино или поклонников русской рулетки. Мы зовем - в первую очередь - любителей карт. Опять не подумайте, что дорожных или контурных! А карт настоящих, живущих колодами, которыми можно и в дурака сыграть, и пасьянс разложить. То есть на вернисаже мы будем играть почти с самого порога - тянуть карты, пополнять команды присутствующих художников, и снова играть...

Кстати, можно провести и конкурс на самую красивую колоду, поэтому, у кого они дома имеются, захватите! Ведь наша выставка официально и называется - «Разложим красочный пасьянс», где каждый автор имеет свою масть. Всё это можно увидеть на красивой афише, созданной Музейно-выставочным центром.

Каждый из авторов картин, которые будут представлены на выставке, взялся за кисти и краски далеко не в юном возрасте, но уверены, что палитру из рук уже не выпустим, пока сможем ее держать. И таким образом продолжим добавлять в череду обыденных и редко праздничных дней кусочки света, волшебства, восторга, а также спокойствия. И дорисовывать на холстах то, чего недостаёт в сутолоке дней.

Михаила БАБЧЕНКО и Татьяну СОЛОНИЧЕНКО я знаю давно, с творчеством их знакома. А то, что сочинили для зрителей Лидия АЛИМОВА, Ирина МЕХОНОШИНА и Наталья ТУЖИКОВА сама увижу в день развешивания, когда первый раз и соберемся вместе.

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