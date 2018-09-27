На опережение

В Боровском районе началась бесплатная вакцинация от гриппа.



Простудные заболевания и грипп - сезонная проблема, с которой отечественное здравоохранение сталкивается ежегодно. В этой ситуации лучшие лекари - здравый смысл, необходимый для принятия решения пройти вакцинацию, и время, которое нельзя упустить в схватке с незримым врагом здоровья.

ПОРА К ВРАЧУ

На сегодняшний день вакцинация является чуть ли не единственным действенным способом борьбы с вирусами. Как и любое другое заболевание, грипп проще предотвратить, чем вылечить, а потому прививать население начинают заранее, чтобы как можно больше людей были готовы ему противостоять.

Профилактическая кампания стартовала вместе с началом сентября, и сегодня в Боровском районе все желающие могут посетить ближайшее медицинское учреждение и пройти иммунизацию.

- Вакцинация уже началась, и в настоящий момент у нас имеется десять тысяч доз препарата, распределенных на все прививочные кабинеты. Так что можно обращаться как в районную больницу, так и ермолинскую или балабановскую поликлиники, - отметил главный врач Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК.

К слову, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в этом году странам северного полушария рекомендовано, помимо обычных штаммов, включить в состав вакцины гонконгскую разновидность вируса, а также свиной грипп типа «Мичиган».

По словам Владимира Александровича, медики очень надеются, что после истории со вспышкой кори на территории района, произошедшей во многом из-за отказа боровчан проходить вакцинацию против болезни, люди сделают правильные выводы и не будут затягивать с прививками.

ПРОЦЕНТ МЕЧТЫ

Впрочем, далеко не все упирается исключительно в желание горожан участвовать в профилактике. Уже не первый год по всей стране существует проблема с нехваткой медицинского персонала, и Боровский район не является исключением из общей массы.

Само собой, больше всего внимания должно уделяться наиболее уязвимым группам людей, в которые, кроме пенсионеров, попадают еще и дети, а потому особенно важно обеспечить всем юным боровчанам возможность пройти вакцинацию.

На этом фоне особенно остро встает вопрос с нехваткой педиатров в Балабанове, на что неоднократно жаловались местные жители, и здесь, как ни странно, на руку горожанам сыграла близость к первому наукограду.

В обнинской клинической больнице дела идут, мягко говоря, не очень, и многие специалисты предпочитают подыскивать себе более спокойное место работы, в том числе и в Боровском районе.

По словам Логутенка, в скором времени в Балабанове появится новый педиатр, и по большей части это должно решить проблему с нехваткой рук в местной поликлинике.

- Если переход все-таки состоится, то это будет пятый детский врач на семь участков. То есть получается, что штат укомплектован практически на 80%, а это неплохой показатель, - отметил Владимир Александрович.

Что до жалоб горожан на нехватку педиатров, то здесь, что называется, просто совпали обстоятельства. Врачи тоже люди, и иногда уходят в отпуска, а пока один специалист отдыхал, другой ушел на больничный, из-за чего и возникли временные трудности с приемом юных пациентов.

В СОГЛАСИИ СО ЗДОРОВЬЕМ

К слову, в этом году изменился еще один момент, касающийся профилактики школьников.

- Каждый ученик теперь должен иметь при себе письменное согласие родителей на прохождение вакцинации. Раньше письменное уведомление было нужно лишь при отказе от прививок, - пояснил заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН.

Также Алексей Васильевич понадеялся, что люди всерьез отнесутся к здоровью своих детей и дадут своё согласие на прививку, а также не будут забывать об общих рекомендациях вроде правильного питания, занятий спортом и соблюдения режима.

Тем не менее, каким бы чудотворным действием ни обладали эти простые правила, главная ставка делается все-таки на медицинские препараты.

Степан ФЕДОРОВ

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