В Асеньевском выявили «недоступные» зоны

В век информационных технологий люди настолько привыкли к быстрому интернету и стабильной работе мобильных телефонов, что даже малейшие перебои в работе гаджетов воспринимаются крайне болезненно.

Вот и жители асеньевской зоны сетуют, что уже не первый год на территории сельского поселения существуют территории, где не принимает сигнал ни одного сотового оператора.

Больше всего негодования вызывает участок на въезде в само Асеньевское. Как говорят местные жители, поймать сигнал здесь в принципе невозможно.

- Два года назад я приобрел здесь участок и, пока дорогу не выучил, постоянно плутал. Как только к деревне подъезжаешь, навигатор виснет наглухо, и хорошо, если есть у кого дорогу спросить, - рассказывает дачник Сергей НОВИКОВ.

Еще одно «пятно» расположено между Федорино и Дылдино, и здесь точно так же оказываются бессильны сим-карты всех популярных операторов.

Единственным вариантом заставить мобильные устройства работать оказываются портативные усилители сигнала, но похвастаться таким устройством может далеко не каждый боровчанин.

Само собой, граждане считают, что решение этого вопроса входит в сферу ответственности местной администрации, однако это не совсем так.

- Мы, может, и рады были что-то подсказать, но вообще с этим вопросом лучше обратиться к специализированным организациями, в тот же «Ростелеком», поскольку это вне наших полномочий, - пояснила глава администрации СП Асеньевкое Ирина ЖИЛЬЦОВА.

На самом деле это действительно так, и у поселения хватает иных, более насущных забот, чем пара километров выпадающих из сотового покрытия зон. Однако если бы у чиновников все-таки нашлась свободная минутка, они вполне могли бы оказать содействие местным жителям.

Ведь в том же Балабаново, где, казалось бы, не должно возникать подобных проблем, люди порой жалуются на недостаточно стабильную работу интернета или его низкую скорость.

И в таком случае муниципалитет пытается выйти на контакт с провайдерами и найти заинтересованную компанию, готовую взять под крыло новый район.

Примерно то же самое можно проделать и Асеньевском, только призвать на помощь нужно в первую очередь сотовых операторов. Если хотя бы один из них согласиться скорректировать свою зону покрытия или установить дополнительный ретранслятор, то все поводы для негодования исчезнут сами по себе.

Ну а до тех пор водителям придется смириться с этими небольшими неудобствами, успокаивая себя тем, что таких зон на территории сельского поселения всего две.

Семен ФРОЛОВ

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