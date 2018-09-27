27.09.2018

Правоохранители разбираются с подозрительным предприятием на территории Совьяков



Сообщение об обнаруженном неподалеку от деревни Ильино мусороперерабатывающем заводе наделало много шума среди горожан на прошлой неделе.

На это не могли не отреагировать на районной планерке, где попросили главу администрации СП Совьяки, на территории которого находится деревня, прокомментировать ситуацию.

- Переработкой отходов это предприятие не занималось, они изготавливают мусорные пакеты. Проблема в том, что там работают много мигрантов, и в том числе по нашему обращению полиция неоднократно проводила рейды. Последний прошел буквально в прошлый  понедельник, и по его итогам было задержано 36 рабочих, - рассказал глава поселения Николай ГАЛЕНКОВ.

К слову, как отметил возглавляющий районную администрацию Николай КАЛИНИЧЕВ, пока в отношении задержанных не закончится проверка, рано судить, что это было за предприятие.

- Насколько я понимаю, проблема здесь не в производстве, а в тех, кто на нем работает. И это никакой не мусороперерабатывающий завод, а просто производственный цех, - заверил Николай Александрович.

Однако если данное предприятие и работает легально, то регулярность сигналов в полицию, о которой сообщил Николай Галенков, говорит о том, что рабочий процесс там организован с нарушениями закона.

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