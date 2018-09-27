27.09.2018

Подсобный участок боровчанина признан одним из лучших в регионе



Недавно в деревне Бабынино завершился областной смотр-конкурс подсобных хозяйств, в котором принимали участие и фермеры со всего региона.

Представители Боровского района смогли достойно представить  свои хозяйства, а самым лучшим результатом стало второе место в основной номинации - «Лучшее подсобное хозяйство».

Что примечательно, все конкурсанты проживают на территории сельского поселения Асеньевское, где в последнее время уделяют большое внимание не только сельскому хозяйству, но и поддержке личных подворий.

- У нас в администрации есть специалист Надежда ПАНОВА, которая  занималась подготовкой к конкурсу и сопровождала участников от начала и до конца. Всего в Бабынино было представлено два хозяйства -  животноводческое и пчеловодческое, а лучшего результата достиг представитель деревни Гордеево, - пояснила глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Для Боровского района это первый столь высокий результат в данном состязании, поскольку в прошлом году фермерам удалось занять лишь третье место.

Впрочем, как отмечают специалисты, останавливаться на достигнутом не стоит, поскольку нашим конкурсантам вполне по силам побороться и за верхнюю ступень пьедестала.

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