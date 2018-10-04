Причина и следствие

Очередная вспышка бешенства заставила чиновников делать работу над ошибками.

Вирус бешенства в наше время остается смертельной угрозой для жизни человека, но жителям городов, как правило, редко приходится сталкиваться с ним в повседневной жизни.

До недавнего времени так было и в Боровске, пока 26­го сентября бешеная собака не покусала восьмерых горожан.

И пока люди приходят в себя после случившегося, чиновники пытаются решить, как бороться с проблемой, которую они, по сути, создали своими руками.

ПОГОЛОВНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Недавно в Боровске состоялось заседание специальной эпидемиологической комиссии, разработавшей целый список мер противодействия вирусу бешенства, главные из которых - вакцинация, отлов бродячих собак и кошек и устранение несанкционированных свалок, привлекающих как бездомных питомцев, так и обитателей леса.

К сожалению, складывается впечатление, что «креститься» администрация начала уже после того, как грянул «гром», и до того, как животное напало на боровчан, отходы и беспризорные собаки едва ли дотягивали до проблем районного уровня.

Зато сейчас им уделяется практически все внимание, и особенно это касается Боровска, где в течение прошлых выходных проходила массовая вакцинация животных.

- Всего было привито 1002 головы домашних животных, из которых 414 собак и 588 кошек. Это неплохой результат, но нужно понимать, что животных в городе все-таки больше, и работу нужно продолжать, - отметила и. о. начальника боровской ветстанции Анастасия ЛОКТИНА.

Прививать животных будут и дальше в течение пары месяцев, и если вы беспокоитесь о здоровье своего любимца, то можете обратиться к ветеринарам за прививкой. Кроме районного центра, это можно сделать в Ермолине и Балабанове.

Что же до людей, то медики также готовы оказывать помощь всем пострадавшим. Как отметил главный врач района Владимир ЛОГУТЕНОК, обратившиеся люди получили необходимую медпомощь, и их жизни ничего не угрожает.

- Кроме восьми покусанных, к нам также обратились восемнадцать человек, контактировавших с больным животным. Все были привиты и отпущены домой, в этом случае у нас получилось обойтись без госпитализации, - отметил Владимир Александрович.

Кроме того, главврач отметил, что в случае бешенства лечение нельзя откладывать, и единственным способом борьбы с вирусом является иммунизация организма, поэтому в медицинском учреждении имеется необходимый запас сыворотки на случай новых инцидентов.

Тем временем в «покусанном» Боровске активно готовятся к введению карантина и связанных с ним изменений в привычный уклад жизни.

- Доносим информацию до всех жителей, чтобы обязательно вакцинировали своих животных, активно занимаемся отловом бродячих собак и, конечно же, отслеживаем общую ситуацию. Введение карантина, безусловно, внесет свои коррективы, в частности, он коснется и животных, которые приезжают на территорию района, и организации различных сельскохозяйственных ярмарок, так что заняться надо будет многими вопросами, - отмечает заместитель мэра города по коммунальным вопросам Дмитрий ГОРОШКО.

ЗАТОРМОЖЕННАЯ РЕАКЦИЯ

Ловить бродячую живность будут и в других поселениях района, однако здесь тоже есть свои нюансы. Раньше этим занимались муниципалитеты на местах, а в этом году полномочия взвалил на себя район, и стало только хуже.

- Мы много обращались по вопросу организации отлова, а отреагировали только пару раз, и то не факт, что поймали именно тех животных, ради которых составлялась заявка, - сетует глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ.

Согласен с коллегой и глава совхоза Боровский Антон МАСНЯК, считающий, что поселения сильно потеряли в оперативности реагирования.

- Раньше мы напрямую обращались к подрядчику, и дело решалось за сутки. А теперь, пока запрос дойдет, пока его рассмотрят и отправят кого-нибудь, может и месяц минуть. А собаки не будут сидеть на одном месте и ждать, когда за ними приедут, - разъяснил Антон Александрович.

Вообще в совхозе к бешенству оказались готовы лучше, чем в других областях района. Последняя вспышка здесь была еще в августе, и с того времени большая часть животных привиты, а чиновники четко знают, как надо действовать, и реагируют максимально быстро.

Как бы то ни было, но понимание своей ошибки есть и у районных властей, где в настоящий момент прорабатывают новый контракт по отлову зверей.

- Старый договор на сумму в один миллион сорок тысяч рублей у нас закрыт, и сейчас мы готовим документы для нового, а до тех пор муниципалитеты уже до конца этой недели отторгуют собственные заявки на сумму до ста тысяч рублей, чтобы работа не тормозилась, - рассказал заместитель главы районной администрации Алексей СТЕПАНОВ.

МУСОРНЫЙ ВОПРОС

Еще одним важным элементом борьбы с распространением бешенства посчитали устранение несанкционированных свалок, обязав глав поселений разобраться с этим вопросом как можно скорее.

Примечательно, что большинство указанных на карте ОНФ участков представляют собой мусор, никак не интересующий животных, вроде строительных отходов и пластиковой тары.

Кроме того, так и остался висеть в воздухе вопрос насчет отходов, скапливающихся в зоне ответственности лесфонда, решить который было бы куда актуальней, чем вычищать деревянные панели и брошенную мебель.

- Мера разумная, но тут нужно понимать, что у нас на окраине каждой деревни стоит мусорный контейнер, который так или иначе привлекает к себе живность. Тут и никаких свалок не надо, - поясняет глава администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Действительно, куда важнее было бы оперативнее избавляться от свежих порций отходов, чем гоняться по оврагам за метками народного фронта.

Благо, в большинстве поселений в этом вопросе солидарны, и в прилегающих к Боровску деревнях постараются наладить более активный вывоз ТБО.

Радует то, что это понимают и чиновники, и, как недавно отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, некоторые программы нужно основательно переработать.

- Сейчас, я думаю, стало очевидно, что наша схема работы с бродячими животными показала себя недостаточно эффективной, и потребуется полностью её пересмотреть в ближайшем будущем, - заметил Николай Александрович.

А в остальном можно отметить, что чиновники не стали ждать у моря погоды и, не дожидаясь объявления карантина, приступили к активным действиям по предотвращению распространения заразы. И если им удастся своевременно разобраться со вскрывшимися недочетами, то бешенство на территории района пройдет без лишних проблем и суеты.

В целом, несмотря на верно взятый курс работ, власти немного перемудрили с распределением полномочий. Куда разумнее выглядела бы схема, в которой поселения продолжали бы самостоятельно организовывать отлов бродячих животных, а следить за свалками и их своевременным устранением начал район.

Степан ФЕДОРОВ

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