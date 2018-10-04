Экологическое бессилие

В Боровском районе продолжается загрязнение рек.

Несмотря на то что Год экологии давно закончился, вопросу чистоте водоемов в области до сих пор уделяется повышенное внимание. Не является исключением и Боровский район, где с размахом строят очистные сооружения и разрабатывают проекты по снижению нагрузки на реку.

И все бы хорошо, но только вся эта работа нисколько не мешает особо предприимчивым людям продолжать сливать в воду отходы с предприятий, и управы на таких бизнесменов до сих пор нет.





ЧЕРЕЗ КРАЙ

За минувшую неделю было отмечено сразу три случая несанкционированных сбросов в реки района нечистот. Об одном из них сообщил лично глава администрации города Ермолино Евгений ГУРОВ, получивший от жителей жалобу, что на поверхности Протвы плавает некая пенная субстанция.

Впрочем, как оказалось в дальнейшем, причина у проблемы была та же, что и в доброй половине всех бед поселения, - остановка КНС.

Злосчастная канализация и в прошлые годы с трудом обеспечивала необходимый уровень чистоты сточных вод, а учитывая, сколько ей пришлось пережить за последнее время, вряд ли стоит надеяться на бесперебойную работу системы очистки.

Как пояснили сотрудники ГП «Калугаоблводоканал», в данном случае утечка - это всего лишь рабочий момент. Ремонтные работы на станции продолжаются, и на время пришлось её полностью обесточить, что и стало причиной появления перепугавшей горожан пены.

Предупредить об этом население или хотя бы власти сотрудники предприятия не удосужились, видимо, решив, что городу не впервой сталкиваться с ароматами сточных вод.

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

А вот в Ворсино, где протекает река Истья, чиновники регулярно сталкиваются с проблемой иного рода. В данном случае главное преимущество поселения перед соседями в виде большого количества крупных предприятий дает обратный эффект в виде периодических сбросов загрязняющих веществ в водоем.

Происходит это умышленно или случайно - понять сложно, как и установить, какая именно компания должна нести ответственность впоследствии.

- Нельзя сказать, что это происходит часто, но проблема достаточно актуальная. Мы тесно сотрудничаем со старостами деревень, и если они замечают что-то подозрительное, то немедленно выезжаем на место вместе с контролирующими органами, - рассказал заместитель главы администрации СП Ворсино Анатолий КОЛЮКАЕВ.

Естественно, что расставить вдоль реки наблюдателей через каждые сто метров не выйдет, а потому единственное, что остается властям, это устранять последствия да уповать на ответственность предпринимателей.

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ СТРАДАЛОВКА

Именно тот факт, что поиск виновных превращается в практически невыполнимую задачу, и заботит районную администрацию. Например, до сих пор не ясно, что за странные маслянистые пятна появились на поверхности Страдаловки на прошлой неделе.

Состояние именно этой реки сильно беспокоит экологов, и в прошлом году большим успехом стала договоренность с соседним Обнинском, согласившимся переключить сточные воды, идущие в реку, на свои очистные сооружения.

Выходит, что в данном случае канализация ни при чем, по крайней мере, в Балабаново она работает без каких-либо огрехов, и, как заверили в администрации Совхоза Боровский, на их территории тоже давненько не случалось никаких утечек.

- Раньше бывало, что стоки могли попасть в водоем, но после того, как в «Водоканале» сменилось руководство, все привели в порядок. К тому же сейчас у нас завершается строительство новых очистных в районе Кабицыно, что должно окончательно закрыть этот вопрос, - пояснил глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

Вот и выходит, что причиной загрязнения в очередной раз стал какой-то нечистый на руку бизнесмен, только в этот раз чаша терпения у администрации переполнилась.

- Знаете, судя по тому, как часто эта тема всплывает у нас в обсуждениях, давно пора создавать на территории района какую-нибудь «экологическую полицию» или что-то в этом роде, чтобы держать вопрос на постоянном контроле, - предложил глава районной администрации Николай Калиничев.

Ну а пока чиновники ломают голову над тем, стоит ли им создавать новое ведомство или нет, было решено, что совместно с Росприроднадзором будет проведен рейд по поиску несанкционированных точек сброса отходов в Страдаловку.

Остается только надеяться, что вместе с местами сливов найдут и тех, кто их устроил, иначе через пару месяцев все снова вернется на круги своя.

Степан ФЕДОРОВ

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