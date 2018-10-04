Алексей Максименко: «Через год мы планируем вывести Кривское на самоокупаемость»

Без малого три года Алексей МАКСИМЕНКО возглавляет администрацию Кривского - сельского поселения, которое не может похвастать внушительным бюджетом. Тем не менее в этом муниципалитете полным ходом идет работа по благоустройству и восстановлению коммунальных систем.

Как в отсутствие средств этому СП удается не только не отставать от других, но и становиться примером для подражания? Об этом «Неделе» рассказал сам руководитель исполнительной власти СП Кривское.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

- Алексей Витальевич, ваш путь в чиновники пролегал через депутатское кресло. Несмотря на то что обе ветви власти - представительная и исполнительная призваны работать в тандеме, у них все же полярные функции. К тому же на главе администрации лежит ответственность за весь муниципалитет. Насколько вы оказались готовы морально к такой перемене?

- На эту должность я пошел осознанно. К тому времени был уже опыт работы на выборах, по выявлению проблемных точек. А потому, когда, будучи главой администрации Боровского района, Геннадий Станиславович НОВОСЕЛЬЦЕВ спросил, готов ли я работать над решением этих проблем, мой ответ был утвердительным.

Корыстных целей в этом решении не было никаких, на прежнем месте работы мой доход был в несколько раз выше. Просто захотелось, в первую очередь, себе доказать, что я могу справиться с теми проблемами, которые обозначил, будучи депутатом. А вторым фактором стало то, что Кривское - родное село, и мне хотелось сделать максимум полезного для него.

Перед собой я поставил четкие цели, которые должны реализоваться в отведенный мной же срок, это касается и карьеры. Если мой опыт и знания сочтут полезными, буду рад и впредь служить на благо Калужской области.

ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

- Фундамент вашей позиции - нести пользу обществу - вполне понятен. Но вы же понимали, что для реализации любого проекта требуются деньги, а СП Кривское богатством похвастать не может. Каким способом вы были нацелены решать поставленные задачи в заведомо скудных финансовых условиях?

- Я был нацелен на результат, по-моему, самое главное - не сомневаться, а инструмент можно найти под любой проект. Хотя не буду скрывать, первые два месяца возникало желание бросить все и уволиться. Ведь глава администрации - должность многогранная, ты должен успевать и уметь решать задачи сразу в нескольких направлениях.

Мне помогло то, что мой предшественник ДЕМЕНОК Александр Леонидович вошел в программу грантовой поддержки поселений по линии Министерства сельского хозяйства региона. А поскольку по роду прежней деятельности у меня уже был опыт работы с грантами, то я счел это жизненной подсказкой, осознав, что деньги на воплощение поставленных задач можно искать и на стороне, а не только в бюджете сельского поселения - тут либо гранты, либо спонсоры.

- Но спонсоров еще надо поискать.

- По сравнению с другими сельскими поселениями нам немного проще со спонсорами, поскольку директора крупных производств, расположенных на территории нашего муниципалитета, отзывчивы и нацелены на развитие того места, где ведут свой бизнес - это директора АО «Кривское» ГЕРАСЬКИН Анатолий Петрович и ООО «Березовское» ИВАНОВ Игорь Вячеславович. Оба эти предприятия очень сильно поддерживают наше поселение финансово. С каждым годом объем внебюджетных средств увеличивается. В этом у нас только по крупным проектам освоено четыре с лишним миллиона рублей.

ОТКРЫТО ВСЕМ

- Насколько известно, помощью местных предприятий вы не ограничиваетесь и ведете поиск инвесторов для новых идей за пределами не только поселения, но и региона.

- Да, в этом году мы начали, а в следующем планируем внедрить полномасштабно новый проект - социальный краудфандинг, основанный на поиске спонсоров, готовых финансировать предлагаемый проект. В нашем случае все идеи, требующие финансовой поддержки, касаются благоустройства наших территорий. Для каждого такого проекта готовится подробное описание, чтобы потенциальный инвестор мог оценить и риск, и выгоду своего участия. Мы же показываем свой бюджет, чтобы было понятно, что все вложенные средства пошли по назначению. Кроме того, на каждом реализуемом проекте будет установлена видеокамера, и реализацию плана можно будет отслеживать через интернет в режиме реального времени.

В этом году мы стартовали без сайта, и этот первый опыт уже показал, что есть потенциальные инвесторы, готовые участвовать в воплощении наших идей.

Сейчас много появилось бизнесменов, готовых вкладывать деньги в подобные проекты, и таким дотационным поселениям, как Кривское, этим надо пользоваться.

А вообще, с каждым годом наше поселение все меньше подпитывается из бюджета Боровского района, и в 2019-м у нас задача - выйти на самоокупаемость.

КУРС НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

- Как выглядит в цифрах самоокупаемость Кривского?

- Если у нас будет поступлений в двадцать миллионов, а осталось совсем немного до этой планки, то будет очень хорошо!

- За вычетом всех обязательных трат, с этих денег поселение может что-то планировать?

- Конечно, мы сможем вздохнуть полной грудью! Сейчас наша основная задача - благоустройство, поскольку большинство объектов были построены еще во времена Советского Союза. Прекрасно помните, что был отрезок времени в четверть века, когда никаких вложений в коммуникации, а уж тем более территории населенных пунктов не было. Поэтому сейчас, за год-два, восстановить все невозможно. Но процесс идет, и он заметен. Боровский район за последние годы очень преобразился, и этому способствуют программы и проекты на уровне региона и федерации. Теперь даже дотационные поселения могут стать обладателями грантов и реализовать свои идеи. По-моему, это здорово!

- В этом году Кривскому посчастливилось войти в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Вы довольны результатами этого участия?

- Можно сказать, что мы не вошли, а вкарабкались в эту программу, поскольку изначально нас не было в списке участников. Но мы добивались своего. Сейчас мы идем впритык по срокам, но, поскольку сами хотели попасть в программу, то не жалуемся и не скулим, а стараемся успеть. «Комфортная среда» очень нужна поселениям, как сельским, так и городским, ведь государство дает тебе денег, на которые можно облагородить определенное пространство.

У нас такое пространство уже ждало своего часа. Это детская площадка, которая соседствует со зданием бывшего детского сада. Его мы передаем обратно в ведение отдела образования, и когда он заработает, место для досуга малышей будет по соседству.

СКОРОСТЬ ТЕПЛА

- Благоустройство, конечно, является некой открыткой, демонстрирующей работу местной администрации. Но, с другой стороны, остаются более важные аспекты жизни любого поселения - коммунальные. Острой проблемой для Боровского района остается водоснабжение. Кривское в этом вопросе не исключение, но все же минувшим летом вам удалось подправить эту ситуацию.

- Здесь мы сыграли на опережение, поскольку понимали, что действующая скважина скоро «прикажет долго жить», и в августе может случиться коллапс - тысяча восемьсот человек останутся без воды. Мы провели удачные переговоры с руководством АО «Кривское», и модернизацию скважины удалось провести без единой бюджетной копейки, все взял на себя инвестор. Сейчас на скважине стоят современные насосы, позволяющие обеспечивать необходимое давление.

На этом наши работы не закончены. В следующем году с обслуживающей организацией будем работать по замене труб. 50% из них - старые, из чугуна, к тому же на территории поселения много незаконных врезок. Из-за этого при появлении хорошего напора у нас было много порывов. А для их обнаружения мы не владели полной информацией о том, где следует искать проблему. Замена труб на всем протяжении избавит поселение от этой беды.

- А удалось ли вам справиться с другой проблемой - организацией вывоза ТБО? Помнится, в Кривском была нешуточная «война» с подрядчиком. Как впредь собираетесь действовать в этом направлении?

- Мусор - это еще одна проблема, которая единит боровские поселения. У нас были непростые отношения с нашим перевозчиком, и привели они к судебному разбирательству. К сожалению, уровень знаний юриста администрации и ведущего частную практику находятся на разном уровне, и мне приходится давать опровержение, например, «прошу считать ложными и не соответствующими действительности следующие сведения, распространенные мной, Максименко Алексеем Витальевичем, и опубликованные 04.05.2017 в газете «Неделя Боровского района» №16 (533) (статья «Мусорная война»): «Как рассказал глава администрации СП Кривское Алексей Максименко, присвоены были как раз местные контейнеры, содержащиеся на балансе администрации. Мы попросили его предоставить документы на баки, доказать как-то, что они ему принадлежат, но ничего сделано не было, - сказал Алексей Витальевич», «Наличие долга, отметим, Алексей Витальевич не отрицает, правда обращает внимание на то, что не платить были веские причины. А именно - недобросовестное выполнение своих обязанностей. Все началось с того, что подрядчик начал заниматься приписками, не вывозя мусор. То есть он отчитывался, что работа сделана, а на самом деле все было не так, - рассказал Алексей Витальевич».

Сейчас у нас нет проблем с нашим оператором. К тому же в работе по ликвидации мусора, особенно несанкционированных свалок, нам помогают наши кривские предприятия, и в последнее время на карте ОНФ Кривское не отмечено.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ РУБЛЬ

- Раз уж мы заговорили о территориях, спрошу, как обстоит работа по земельному контролю, и собираетесь ли вы увеличить доходную часть бюджета, в том числе при помощи земельного налога?

- В этом направлении мы поработали активно. Выбрали те земли, которые необходимо приводить в соответствие. Например, они имеют сельхозназначение, а по факту используются под промышленность. При переводе это хорошая подпитка, пополнение бюджета будет порядочное, поскольку очень много участков, которые требовали такого перевода. Думаю, к началу следующего года мы завершим эту стадию, и уже к концу следующего земельный налог покажет хорошие цифры, с прибавкой в несколько миллионов. Для нас это очень сильная подпитка.

Также работаем по недоимке. Но тут трудности возникают только с теми собственниками, которые живут далеко или неизвестно где. Тогда истребовать задолженность непросто, и сейчас она в общей сложности выходит нам в миллион рублей. Но наши усилия по переводу земель, уверен, перекроют этот недостаток.

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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