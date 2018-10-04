04.10.2018

После драки



Чиновники пообещали не закрывать глаза на безобразный капремонт

На прошлой неделе мы рассказали о том, как в Ворсине и Боровске прошла приемка домов, попавших в программу капитального ремонта. Итоговый результат заставил негодовать как жильцов, так и местных чиновников, а потому в районной администрации поспешили заверить, что ни один объект не будет сдан до тех пор, пока подрядчик не доведет его до ума.

Озвучивая свою позицию касательно приемки каких-либо объектов, будь то ремонт или благоустройство, власти всегда прибегают к формулировке, ставящей на первое место интересы боровчан.

Не стал оригинальничать и глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, отметивший, что, оценивая результаты капремонта, в первую очередь нужно ориентироваться не на мнение калужских экспертов, а на оценки жильцов и управляющих компаний.

- Фонд, с позиции заказчика, может посчитать отмеченные промахи «мелкими недочетами». Мы же, прежде чем подписывать документы, должны удостовериться, что у жильцов и УК не осталось никаких претензий к подрядчику, все промахи исправлены, а ремонт в пострадавших квартирах завершен. И только после этого можно говорить о приемке объекта, - отметил Николай Александрович.

И вроде все логично, но только никак не выходит отделаться от ощущения, что чиновники машут кулаками после драки. Да, подрядчик не получит своих денег и еще месяц-другой будет исправлять «косяки», но каким образом это утешит людей, вынужденных ремонтировать свои квартиры?

Помощь рабочих - это хорошо, но у тех же жителей дома №5 по улице Садовой в Боровске уже накопилось немало претензий к их попыткам вернуть квартирам былой лоск. В их числе плохо поклеенные обои, кое-как покрашенные трубы и проблемы с электричеством.

То, что чиновники сейчас готовы занять жесткую позицию и отстоять интересы боровчан, безусловно, прекрасно, но было бы куда лучше, если бы это делалось не постфактум, а параллельно с ходом работ.

Быть может, тогда жильцам удалось бы избежать внезапно обрушившихся на них бед, а подрядчик, находясь под постоянным контролем, более ответственно относился к своим обязательствам.

Степан ФЕДОРОВ

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