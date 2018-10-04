По соседству

Вячеслав Парфенов возглавил Малоярославецкий район.

Присказка, что Боровский район является своеобразной кузницей кадров для всего региона, недавно получила очередное подтверждение. Глава администрации города Балабаново Вячеслав ПАРФЕНОВ расстался с креслом мэра и возглавил соседний Малоярославецкий район, где в минувший понедельник прошло внеочередное заседание народных избранников по данному вопросу.

Когда балабановская Городская Дума одобрила уход Вячеслава Парфенова, многие депутаты не скрывали, что отпускать главу администрации им откровенно жалко. Учитывая, как местную мэрию ранее сотрясали кадровые перестановки, подобная реакция народных избранников неудивительна, в конце концов, Вячеслав Викторович успел зарекомендовать себя деятельным руководителем и многое сделать на благо города.

Примерно такую же картину можно было наблюдать и в Малоярославце, где собрание попрощалось с возглавлявшим район Алексеем ИВАНОВЫМ, также покинувшим свой пост ради повышения в должности.

На фоне этого некоторые пророчили Парфенову довольно холодный прием на новом месте, но предсказание не сбылись. Депутаты отнеслись к новому главе администрации достаточно доброжелательно, а выслушав его послужной список и рекомендации из уст заместителя губернатора региона Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА, и вовсе захотели узнать полную биографию молодого руководителя.

В свою очередь, Вячеслав Викторович сходу продемонстрировал неплохое знание обстановки в районе и выразил готовность сотрудничать как с парламентариями, так и с местными жителями ради достижения результата.

- Район, прямо скажем, непростой, со своими проблемами и, как верно отметили, огромным потенциалом. А потому перед нами будет стоять задача не только сохранить имеющиеся результаты, но и приумножить их. В этом я надеюсь на сотрудничество депутатского корпуса и самих жителей, поскольку привык работать максимально открыто, и считаю, что добиться успеха можно только совместными усилиями, - отметил Парфенов в своем обращении.

Что же до Балабанова, то здесь новоиспеченный глава районной малоярославецкой администрации также не стал скрывать своих чувств: в отношении города было много планов и задумок, не все из которых удалось воплотить в жизнь.

- Честно говоря, я своего назначения не ожидал и пока еще не до конца осознал все происходящее. Просил позволить доработать до конца года, но сказали, что я сейчас нужен здесь, и пришлось принимать решение. Как бы то ни было, в Балабанове осталась опытная команда, у которой есть все необходимые инструменты, чтобы и дальше трудиться на благо города и достигать новых высот, - поделился Вячеслав Викторович.

По итогам Районное собрание Малоярославецкого района единогласно утвердило предложенную кандидатуру на пост временного исполняющего обязанности главы администрации.

Теперь Парфенову предстоит в больших масштабах продемонстрировать свою деловую хватку, за которую его полюбили балабановцы.

Степан ФЕДОРОВ

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