В Боровском районе ищут родственников погибшего красноармейца

Недавно к нам в газету обратились представители московского поискового отряда «Обелиск» с просьбой помочь найти родственников погибшего советского солдата, призванного с территории Боровского района на Великую Отечественную войну.

Связаться с его семьей пытаются уже шесть лет, но пока, к сожалению, безрезультатно.

Несмотря на то, что Великая Отечественная война отгремела семьдесят три года назад, мы до сих пор сталкиваемся с её тяжелым наследством.

Примером того может стать история рядового Ивана Андреевича СМИРНОВА, 1924-го года рождения.

Красноармеец погиб в 1943-м году от полученных в бою ранений и был захоронен в братской могиле в районе деревни Крутая, Угранского района Смоленской области.

Его останки были обнаружены поисковым отрядом «Обелиск» в 2011-м году и в 2012-м были перезахоронены на Поле Памяти в селе Знаменка того же района.

С тех пор активисты пытаются выйти на связь с родственниками солдата, но до сих пор в этом не преуспели.

Иван Андреевич был уроженцем деревни Аграфенино, однако похоронное извещение на имя его матери, Василисы Дмитриевны Смирновой, приходило уже в деревню Атрепьево.

Оба населенных пункта находятся на территории сельского поселения Совьяки, однако не исключено, что родственники могли давно сменить место жительства.

В случае, если вы обладаете какой­то информацией об их местонахождении, можете сообщить об этом в нашу редакцию по телефонам :8(48438) 2­11­02 или 8­910­546­09­65.

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