Борьбу с НТО в Балабанове продолжат за счет бюджета

Больше года назад администрация Балабанова объявила войну нестационарным торговым объектам. Чтобы это противостояние не воспринималось как желание задушить малый бизнес, чиновники сразу предупредили, что согласны предоставлять альтернативные варианты размещения тем, кто готов вкладывать деньги в свой бизнес, устанавливая современные павильоны, отвечающие требованиям сегодняшнего благоустройства, размещая их согласно утвержденной схеме.

С первых шагов этот путь стал тернист, поскольку непростым делом оказались даже попытки убрать с улиц города объекты, аренда земли под которыми уже закончилась. Тем не менее несколько НТО все же были демонтированы.

Самым проблемным участком в этом противостоянии стала территория, находящаяся в полосе отвода трассы А-108, - на въездах на территорию микрорайона улицы Дзержинского. Навести порядок здесь пытались совместно с обслуживающей организацией. Однако до сих пор железные конструкции продолжают оставаться на своем месте.

В настоящее время юридический отдел администрации города Балабаново прорабатывает все тонкости вопроса.

- Сейчас мы проводим оценку стоимости имущества, чтобы понимать, сколько будет стоить работа по демонтажу и каковы наши юридические риски, - пояснила юрист администрации Галина ВОРОНЦОВА.

Отметим, что убрать НТО в полосе отвода автодороги администрация намеревалась еще в 1 мая текущего года. Но теперь эта работа, вероятно, перейдет на следующий год.

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