04.10.2018

Педагогов и тренеров поддержат рублем



Депутаты Законодательного Собрания Калужской области приняли закон о дополнительных мерах социальной поддержки педагогическим работникам, подготовившим победителей или призеров национальных, международных чемпионатов по профессиональному мастерству. Теперь за хорошую наставническую работу их будут поощрять не привычной благодарностью в виде «похлопать по плечу», а денежными выплатами.

Так, за подготовку призера национального чемпионата по профессиональному мастерству тренер получит «спасибо» в размере 30 000 рублей, за победителя национального чемпионата по профессиональному мастерству - 50 000 рублей. Призовое место на международном чемпионате принесет наставнику победителя 50 000 рублей, а успех на аналогичном соревновании международного уровня аж 70 000 рублей.

 Ряд изменений был внесен парламентариями в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих почетные спортивные звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» или «Заслуженный тренер России». В ходе обсуждения отмечалось, что в настоящее время в регионе заслуженным тренерам установлена ежемесячная денежная выплата в размере 13 662 рубля.

В соответствии с принятыми изменениями данная мера социальной поддержки будет предоставляться также гражданам, имеющим почетное спортивное звание заслуженного тренера бывших союзных республик, входивших в состав СССР, звания «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Почетный спортивный судья России».

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