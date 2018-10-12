12.10.2018

Ничей дед



Инвалиду из совхоза «Боровский» вместо родных детей помогают спасатели.

Одиночество ­ достаточно распространенная проблема среди пожилых людей, но по­настоящему ужасно, когда она сочетается с недееспособностью. Именно так случилось с Валерием БЕЗМЕЛЬЦЕВЫМ из совхоза «Боровский», вынужденным  набирать номер «01» и просить помощи в обычных для него житейских ситуациях у тех, чьи основные обязанности  ­ ликвидация катастроф и стихийных бедствий.

 

НЕ ПО ПРОФИЛЮ

В обязанности сотрудников МЧС, помимо ликвидации чрезвычайных ситуаций, входит такое расплывчатое понятие, как «помощь населению».  Под эту категорию попадают практически все случаи, решить которые нельзя звонком в полицию, скорую помощь или газовую службу. Вот и приходится спасателям вскрывать захлопнувшиеся двери, снимать застрявших на дереве котов и, как в этом случае, взбивать подушки пенсионеру.

Как рассказал командир пожарной части Кирилл СТЕХОВ, выезжать к беспокойному старику его подчиненным пришлось четырежды за неделю. Причем каждый раз поводом для обращения к спасателям становились бытовые проблемы вроде упавшей подушки или необходимости сопроводить мужчину в туалет.

Валерию Безмельцеву семьдесят два года, и он хорошо знаком местным чиновникам.

- Человек старый и, как это часто бывает в его возрасте, одинокий. Вот и привлекает к себе внимание таким образом. Мы пытались что-то сделать, но кардинально изменить ситуацию не можем. В какое-либо учреждение определить его не получается - он отказывается, а соцслужбы под опеку его не берут, поскольку у него есть дети - живут в соседнем  Обнинске, - отметил глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК.

Мужчина даже в кровати переворачивается с трудом, а потому говорить о том, что он может сам позаботиться о себе в элементарных вещах, не приходится. Дети же не балуют отца вниманием: сын, по словам Антона Масняка, не появлялся уже много лет, и дочь приезжает редко.

При этом Валерий Дмитриевич наотрез отказывается переехать в расположенный в Ермолине дом престарелых.  Да и кто бы на его месте захотел провести оставшиеся годы не в собственной квартире, а в казённом учреждении и в окружении таких же одиноких и брошенных близкими стариков.

 

СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ

Есть и другие немаловажные нюансы. К примеру, Валерий Безмельцев, фактически не встающий с кровати по состоянию здоровья, в базе соцзащиты Боровского района как инвалид не значится. По словам сотрудников данной службы, к которой «Неделя» обратилась за комментарием, предположили, что старик, скорее всего, просто не захотел возиться с документами для оформления особенного статуса.

Эта позиция вполне понятна, поскольку любое получение дополнительных выплат, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями, носит заявительный характер. И если пенсионер никакой «бумажки» не подавал, ее, следовательно, никто и не удовлетворил. Но, с другой стороны, возникает вполне закономерный вопрос: а как он должен был это сделать, будучи прикованным к постели?

Поражает в этой ситуации то, что дважды в неделю, со слов сотрудников соцзащиты, его навещает специалист их службы, чтобы приготовить еду, перестелить кровать и убраться в квартире. Но почему-то помощь в оформлении инвалидности Валерию Дмитриевичу так никто и не предложил. Зато соцработники позволили себе предположить, что старику попросту не хватает общения. Вот он и обращается к их коллеге с просьбой навещать его почаще, периодически зовет к себе соседей, а обратившись в МЧС и получив со стороны спасателей столько внимания, избрал эту экстренную службу как единственную способную реагировать на то, что он еще жив. 

Ситуация Валерия Дмитриевича усугубляется тем, что в последнее время квартирой старика начали интересоваться риелторы. Сотрудники соцзащиты говорят, что их это сильно беспокоит, и в ближайшее время к одинокому старику на дом приедет начальник службы опеки.

Печально, что проявить человеческий, а не сухой ведомственный интерес к судьбе Валерия Безмельцева решили только после того, как его историей заинтересовались журналисты. Ведь в таком случае страшно представить, сколько еще на территории района может оказаться пенсионеров, забытых своими детьми и брошенных доживать свой век в полном одиночестве, но пока не додумавшихся звать к себе на помощь сотрудников МЧС.

Иван КРЕЧЕТ

Другие статьи из рубрики «Общество»

Обман не пройдет

Оплаченные неудобства

Колонка главного редактора

Колонка главного редактора

МП «Водоканал» призывает жителей не быть пассивными

Преступление без наказания
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
15
октября
2018


Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление