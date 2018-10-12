Ничей дед

Инвалиду из совхоза «Боровский» вместо родных детей помогают спасатели.

Одиночество ­ достаточно распространенная проблема среди пожилых людей, но по­настоящему ужасно, когда она сочетается с недееспособностью. Именно так случилось с Валерием БЕЗМЕЛЬЦЕВЫМ из совхоза «Боровский», вынужденным набирать номер «01» и просить помощи в обычных для него житейских ситуациях у тех, чьи основные обязанности ­ ликвидация катастроф и стихийных бедствий.

НЕ ПО ПРОФИЛЮ

В обязанности сотрудников МЧС, помимо ликвидации чрезвычайных ситуаций, входит такое расплывчатое понятие, как «помощь населению». Под эту категорию попадают практически все случаи, решить которые нельзя звонком в полицию, скорую помощь или газовую службу. Вот и приходится спасателям вскрывать захлопнувшиеся двери, снимать застрявших на дереве котов и, как в этом случае, взбивать подушки пенсионеру.

Как рассказал командир пожарной части Кирилл СТЕХОВ, выезжать к беспокойному старику его подчиненным пришлось четырежды за неделю. Причем каждый раз поводом для обращения к спасателям становились бытовые проблемы вроде упавшей подушки или необходимости сопроводить мужчину в туалет.

Валерию Безмельцеву семьдесят два года, и он хорошо знаком местным чиновникам.

- Человек старый и, как это часто бывает в его возрасте, одинокий. Вот и привлекает к себе внимание таким образом. Мы пытались что-то сделать, но кардинально изменить ситуацию не можем. В какое-либо учреждение определить его не получается - он отказывается, а соцслужбы под опеку его не берут, поскольку у него есть дети - живут в соседнем Обнинске, - отметил глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК.

Мужчина даже в кровати переворачивается с трудом, а потому говорить о том, что он может сам позаботиться о себе в элементарных вещах, не приходится. Дети же не балуют отца вниманием: сын, по словам Антона Масняка, не появлялся уже много лет, и дочь приезжает редко.

При этом Валерий Дмитриевич наотрез отказывается переехать в расположенный в Ермолине дом престарелых. Да и кто бы на его месте захотел провести оставшиеся годы не в собственной квартире, а в казённом учреждении и в окружении таких же одиноких и брошенных близкими стариков.

СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ

Есть и другие немаловажные нюансы. К примеру, Валерий Безмельцев, фактически не встающий с кровати по состоянию здоровья, в базе соцзащиты Боровского района как инвалид не значится. По словам сотрудников данной службы, к которой «Неделя» обратилась за комментарием, предположили, что старик, скорее всего, просто не захотел возиться с документами для оформления особенного статуса.

Эта позиция вполне понятна, поскольку любое получение дополнительных выплат, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями, носит заявительный характер. И если пенсионер никакой «бумажки» не подавал, ее, следовательно, никто и не удовлетворил. Но, с другой стороны, возникает вполне закономерный вопрос: а как он должен был это сделать, будучи прикованным к постели?

Поражает в этой ситуации то, что дважды в неделю, со слов сотрудников соцзащиты, его навещает специалист их службы, чтобы приготовить еду, перестелить кровать и убраться в квартире. Но почему-то помощь в оформлении инвалидности Валерию Дмитриевичу так никто и не предложил. Зато соцработники позволили себе предположить, что старику попросту не хватает общения. Вот он и обращается к их коллеге с просьбой навещать его почаще, периодически зовет к себе соседей, а обратившись в МЧС и получив со стороны спасателей столько внимания, избрал эту экстренную службу как единственную способную реагировать на то, что он еще жив.

Ситуация Валерия Дмитриевича усугубляется тем, что в последнее время квартирой старика начали интересоваться риелторы. Сотрудники соцзащиты говорят, что их это сильно беспокоит, и в ближайшее время к одинокому старику на дом приедет начальник службы опеки.

Печально, что проявить человеческий, а не сухой ведомственный интерес к судьбе Валерия Безмельцева решили только после того, как его историей заинтересовались журналисты. Ведь в таком случае страшно представить, сколько еще на территории района может оказаться пенсионеров, забытых своими детьми и брошенных доживать свой век в полном одиночестве, но пока не додумавшихся звать к себе на помощь сотрудников МЧС.

Иван КРЕЧЕТ

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