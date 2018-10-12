Сотрудники МЧС не дадут сгореть садовым обществам

Как не раз отмечали специалисты, больше всего возгораний в жилом секторе приходится именно на дачные товарищества. А потому особенно важно, чтобы именно здесь во время осеннего пожароопасного сезона соблюдались все нормы противопожарной безопасности.

В рамках плановых мероприятий сотрудники пожарного надзора проводят регулярные проверки СНТ, не забывая также оперативно реагировать на жалобы, поданные самими садоводами.

Так, например, начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ лично выезжал на осмотр территории расположенного рядом с Балабаново СНТ «Вишенка», где, согласно заявлению гражданина, имелись серьезные нарушения пожарной безопасности.

На деле же ситуация оказалась не такой уж пугающей. Электрощит полностью укомплектован необходимым оборудованием, а пруд, откуда в случае ЧП будут брать воду пожарные расчеты, заполнен в соответствии с требованиями и оснащен заасфальтированной площадкой для подъезда.

Впрочем, одно нарушение Александр Владимирович все-таки обнаружил, пусть оно и не относилось к жалобе, на основании которой делалась проверка.

Один из проездов на территорию товарищества оказался шириной всего два метра вместо положенных трех с половиной. Присутствовавшему во время проверки председателю было вручено предписание с указанием исправить нарушение.

- В целом проблемы по разным СНТ примерно одинаковые. Либо не следят за состоянием противопожарного пруда, либо не окашивают дороги общего пользования или путем самозахвата сильно сужают проезды между участками. В конкретном случае замечание всего одно, и будем надеяться, что оно будет устранено в ближайшее время, - пояснил Ларионов.

К слову, одними только проверками спасатели не ограничиваются, и на территориях сельских поселений Кривское и Ворсино, где сосредоточено больше всего дачных участков в районе, прошли специальные встречи с садоводами по поводу необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности.

Степан ФЕДОРОВ

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