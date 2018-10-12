В районе задумались, как поступить с опасной пристройкой в ермолинском детском саду

О том, что в детском саду № 15 в Ермолино существует пожароопасная пристройка, сотрудники МЧС говорили еще летом, во время проведения проверки учреждений на готовность к новому учебному году.

Однако на дворе уже октябрь, а опасная веранда все еще стоит на своем месте, при этом малыши продолжают посещать садик, как ни в чем не бывало.

ОПАСНАЯ ПРОГУЛКА

Детский сад №15 в Ермолино на первый взгляд ничем не отличается от таких же строений, найти которые можно в каждом городе страны. Добротное кирпичное здание хоть и потрепано минувшими с его постройки годами, со своим предназначением справляется на «ура», и к нему у сотрудников МЧС во время проверки не возникло никаких претензий.

Куда больше их заботит небольшая деревянная веранда. Согласно действующим правилам, все постройки на территории должны обладать одинаковыми показателями огнеупорности, а у кирпича и дерева они заметно разнятся.

Как отметил начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ, руководство образовательного учреждения и администрация района были оповещены о нарушении еще в августе.

- Во всех отчетах и документах мы отмечали, что это сооружение проблемное и требует к себе внимания. Но в то же время детей на улицу не выгонишь, поэтому нужно решать что-то в ближайшее время, - отметил Александр Владимирович.

ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ

Заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН успокаивает, заявляя, что ситуацию держат на контроле. По его словам, на устранение замечаний со стороны МЧС провинившимся учреждениям дается некоторое время, и пока чиновники раздумывают, как им поступить.

- Естественно, сейчас детей на эту веранду не допускают. На улице низкая температура, и они играют в основном здании, поэтому переживать за их здоровье не стоит. У нас в данный момент есть три возможных варианта по решению данной проблемы, и мы активно их прорабатываем, - пояснил Алексей Васильевич.

Самым простым было бы снести пожароопасную пристройку, но сделать это можно в любой момент, а потому, пока время терпит, чиновники продумывают иные ходы: от строительства на этом месте веранды из кирпича до нового детского сада на смену старому.

Учитывая, что основное здание тоже с каждым годом не становится прочнее, такая идея выглядит достаточно соблазнительной, особенно если учитывать, что реализовываться она будет в рамках федеральной программы, а значит, потребует минимума бюджетных вложений со стороны района.

Сейчас в ермолинской администрации определились с местом, где можно было бы «приземлить» новый проект, но даже если администрация решит остановиться на этом варианте, нужно понимать, что здание не построится за один день. А значит, на время работ с пожароопасной верандой придется что-то делать, ведь рано или поздно малыши снова пойдут гулять на улицу.

Степан ФЕДОРОВ

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