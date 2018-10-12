Филиал «Калугаэнерго» повышает надежность электросетевого комплекса Боровского района

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» выполнили комплекс мероприятий по подготовке электросетевого комплекса Боровского района к работе в осенне­зимний период.

В ПРЕДДВЕРИИ ХОЛОДОВ

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» выполнил комплекс мероприятий по подготовке электросетевого комплекса Боровского района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг., направленный на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей района.

В сети 35-110 кВ для минимизации риска технологических нарушений на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи из-за падения веток и деревьев на провода была расширена просека на ВЛ 110 кВ «Обнинская ТЭЦ - Созвездие». Благодаря этому удалось повысить надежность электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных объектов и тысяч бытовых потребителей. Также был выполнен ремонт трансформатора Т-2 на ПС 110/10 «Белкино», от которого осуществляется электроснабжение части потребителей Боровского района.

В распределительных сетях района при подготовке к зиме энергетики выполнили ремонт 35 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 114,5 км воздушных линий. Так, отремонтированы ВЛ 10 кВ № 1/10 ПС «Ворсино», № 2 ПС «Тишнево», № 7 ПС «Вега», по которым осуществляется электроснабжение потребителей в деревнях Кочетовка, Мишково, Старое Михайловское, Никитинское, Болдаково, Горки, Медовники, Серединское, Тишнево, Атрепьево, Башкардово, Ильино, Козельское, Колодкино, Красное, Куприно, Митяево, Редькино, Федотово.

Надо отметить, что для обеспечения дополнительного запаса прочности энергосистемы района некоторые показатели возросли по сравнению с планом. Так, было расчищено 16,8 га трасс ВЛ 0,4-10 кВ (при плане 10,7 га), заменена 51 опора (план - 38) и 130 изоляторов (план - 115). Это было связано с тем, что минувшей зимой для устранения нарушения электроснабжения в районе и риска их повторения потребовалось выполнение дополнительных мероприятий по повышению надежности.

НАДЕЖНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Важное направление работы по повышению надежности электросетевого хозяйства накануне ОЗП - выполнение мероприятий инвестиционной программы. В Боровском районе завершается реализация проекта по строительству ПС 220/110/10 кВ «Созвездие» (этап строительства 3.2). В конце года подстанция будет полностью сдана в эксплуатацию. Это позволит существенно повысить надежность северного энергоузла Калужского региона, в том числе Боровского района, а также расширит возможности по технологическому присоединению к электросетям новых потребителей. В распредсетях объем работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с заменой провода и опор составляет 13,4 км в городе Боровске, деревне Кабицыно, деревне Медовники, деревне Уваровское. Также в Уваровском проведена реконструкция мачтовой трансформаторной подстанции с заменой на комплектную трансформаторную подстанцию и увеличением мощности трансформатора с 160 на 250 кВА.

В 2018 году в Боровском районе начались масштабные работы по установке приборов учета АСКУЭ (автоматическая система контроля учета электроэнергии). Реализация этого проекта позволит исключить возможность незаконного пользования электроэнергией, а значит, повысить качество и надежность электроснабжения, минимизировать риск перегрузки сети. Также в рамках этих работ ведется замена старых вводов в дома, что также положительно сказывается на электроснабжении потребителей.

В филиале «Калугаэнерго» подчеркивают: работы по подготовке электросетей Боровского района к зиме выполнены в строгом соответствии с графиками, в полном объеме и с надлежащим качеством. Их выполнение позволит повысить надежность электросетевого комплекса района накануне наступления сезона холодов.

Степан ФЕДОРОВ

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