Заколдованное место

Кресло главы администрации Балабанова мстит своим седокам.

Устроиться на должность с хорошей зарплатой и соцпакетом, а потом отработать на ней до глубокой пенсии - это ли не мечта любого человека, ищущего стабильности в жизни. Однако чиновник - птица иного полета. Он идет на предлагаемое место, заведомо зная, что не состарится в нем, а шагнет дальше.

Но амбиции, которыми наделен любой руководитель, еще не гарантия дороги в гору. Иногда со своего кресла можно «полететь» совсем не в том направлении, о котором грезилось.

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

Если кто-то считает, что стать главой администрации сложно, то он ошибается. Конечно, порой для столь успешного карьерного роста требуется хороший паровоз за спиной в лице опытного чиновника, готового двигать своего протеже вперед и вверх. Но при нынешнем дефиците административного ресурса попасть в заветное кресло может практически любой грамотный человек, имеющий хоть какой-то опыт руководства людьми и придерживающийся «правильных» политических взглядов. Что гораздо сложнее, так это усидеть в этом кресле.

Как не бывает дыма без огня, так и любых негативных телодвижений в рядах чиновников просто так не происходит. Однако кресло главы администрации города Балабаново заставило даже крепких духом товарищей дать волю суевериям.

Уходя по собственному желанию с должности главы исполнительно-распорядительного органа муниципалитета, Вячеслав ПАРФЕНОВ признался, что ни разу ни присел в главное кресло своего кабинета. Так и просидел два с лишним года в сторонке, за столом переговоров.

Несмотря на всеобщую любовь и печаль от расставания, в которых горожане буквально искупали Вячеслава Викторовича за успешную работу на своем посту, опасения его хорошо понятны. Как тут не поверить в чертовщину, когда пять твоих предшественников, посидевших в кресле, предназначенном для главы администрации, кончили плохо.

МЕСТЕЧКОВЫЕ ИНТРИГИ

Невезения, связанные с креслом главы администрации, в балабановской администрации начались еще в 2009 году, сразу после избрания новых депутатов. Будучи градоначальником, Георгий ГУРЬЯНОВ провел неудачную для себя выборную кампанию. В результате нее депутатский корпус попросту предал его, и с перевесом в один голос назначил на место главы администрации Владислава АЛЕКСЕЕВА.

Гурьянов, который не ожидал такого результата, спустя годы поблагодарил «сливших» его парламентариев, сказав, что эта ситуация заставила взглянуть на людей с другой стороны. В общем, Георгию Ивановичу пришлось на себе испытать суть поговорки «с такими друзьями и врагов не надо». Но севшему вместо него в кресло градоначальника Владиславу Федоровичу тоже не удалось доработать до окончания срока полномочий Гордумы. Некоторые депутаты, конечно, приложили некие усилия, чтобы продлить пребывание Алексеева на занимаемом посту. Однако федеральный закон, предписывавший безоговорочный уход с таких должностей лиц, достигших пенсионного возраста, не позволил этого сделать. В итоге, летом 2012 года ему пришлось оставить кабинет и передать ключи от него новому владельцу.

ВСЕМ СЕРДЦЕМ

Следующим седоком в главном административном кресле Балабанова стал присланный из Калуги «чей надо» сын Сергей МУЛЯР. Он запомнился парламентариям несколькими странными поступками. К примеру, народные избранники не разделили желание молодого чиновника расширять свои познания в языках. Но оплаченные из городского бюджета курсы английского языка как-то потерялись на фоне авантюры с переуступкой прав на муниципальный рынок частной структуре. Этого поступка, совершенного за спиной депутатов, ему простить не смогли.

Тем не менее история с единственным предприятием муниципалитета, приносившим доход в городско бюджет, закончилась для Сергея Николаевича практически безболезненно. Если, конечно, не брать в расчёт, что после разоблачения он как-то сразу захворал, и, сославшись на проблемы с сердцем, весной 2013 года подал заявление об отставке.

До конца срока полномочий Гордуме оставалось всего полтора года, а потому присылать кандидата на вакантное место главы администрации сверху не стали. Парламентарии оглянулись, и решили посадить на него своего бывшего коллегу - Евгения ЛЕОНОВА.

Такому карьерному росту Евгений Алексеевич был рад, и хотел попытать счастье на следующую пятилетку - после избрания новой думы в 2014 году. Но отважиться на такой поступок все же не решился, даже найдя поддержку у депкорпуса. Вероятно, он решил не испытывать судьбу и не переходить дорогу еще одному «посланцу» - Павлу АВЕКОВУ.

СПАСИБО, ЧТО УШЕЛ

Этот чиновник перед приездом в периферийный Балабаново успел оставить след в нескольких районах Москвы. Но свою фактическую ссылку позиционировал как движение вверх. Путь в гору Павел Владимирович решил осилить со своей московской командой, силами которой балабановский бюджет понес немалые убытки сразу на двух муниципальных предприятиях - «КТС» и «Рынок». В первом московский директор Мария ВАГАНОВА установила себе настолько шикарную зарплату и прочие привилегии, что им завидовали все чиновники Боровского района. А на муниципальном рынке пропал высокий доход, но появился палаточный хаос, разгрести который до сих пор пытается новое руководство предприятия.

Уходил Павел Авеков в марте 2016 года тяжело. Депутаты были готовы устроить ему импичмент, но при участии «высших» сил удалось заключить мировую, в результате которой чиновник написал заявление «по собственному желанию», а парламентарии дали ему уйти без позора.

Естественно, что такая чехарда не могла не насторожить Вячеслава ПАРФЕНОВА, который хоть и занимал должность градоначальника Балабанова, давить на главный стул не хотел. Кто знает, может именно это и уберегло его от провала в карьере.

Однако, учитывая вести, периодически доносящиеся из Малоярославецкого района, присаживаться в кресло главы района там - тоже рискованный поступок.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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