Вопрос, который все испортил

Помещения для квартир медиков уйдут с торгов.

Самое любимое место на Земле для человека - его дом. Именно привязанность к нему становится в большинстве случаев основополагающей при решении самых важных житейских вопросов: где работать, куда отдавать учиться своих детей и подобных им.

Именно жилье способно творить чудеса в социальной сфере Боровского района, страдающей от дефицита кадров в медицинских учреждениях. Но недавно депутаты балабановской Городской Думы приняли решение, которое лишило надежды нескольких семей врачей на получение заветных квадратных метров.

ПЛАН ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Два года назад в Балабанове открылась новая поликлиника на гагаринском поле - событие долгожданное, но так и не оправдавшее надежд. Строительство нового современного объекта социальной направленности никаким образом не повлияло на качество оказываемых услуг, поскольку врачей на такое количество пациентов попросту не хватает.

Решить задачу с привлечением кадров в медучреждения Боровский район пытается на протяжении долгих лет. За счет средств бюджета даже приобретали несколько квартир. И после пуска в эксплуатацию новой поликлиники в Балабанове появился шанс обеспечить жильем еще несколько врачей.

После переезда из разбросанных по городу отделений медучреждения в единый комплекс освободившие площади остались в собственности муниципалитета. Среди них и огромное пространство бывшей детской и стоматологической поликлиники на улице Лесной. Но его, вовремя подсуетившись, получил ОМВД по Боровскому району. Туда переехала бывшая миграционная служба, которая недавно вновь была возвращена под крыло правоохранительного ведомства.

Свободными оставались помещения на ул. Лесной, 9 (79,7 кв. м) и ул. Энергетиков, 5 (201,5 кв. м). Именно их муниципалитет намеревался отдать для обеспечения жильем медиков и таким образом закрыть брешь в нехватке врачей.

ДОРОГОЕ ОЖИДАНИЕ

Решение вопроса перевода помещений из нежилых в жилые - небыстрое. Поиск средств на перепланировку, согласование проектов и выполнение необходимых строительных работ - тоже. А потому главного врача боровской ЦРБ Владимира ЛОГУТЕНКА никто не торопил, терпеливо ожидая, когда ситуация начнет развиваться постепенно. Однако за минувших два года дело с мертвой точки не сдвинулось.

Пока шло время, муниципалитет, являясь собственником пустующих помещений, не просто ждал, а исправно оплачивал все необходимые коммунальные счета. По сути, бюджетные деньги уходили впустую! Но ни администрация, ни депкорпус ни разу не обмолвились о том, что это слишком дорогое ожидание хороших времен.

НА ПРОДАЖУ

Точку в этой затянувшейся ситуации решил поставить Вячеслав ПАРФЕНОВ. Случилось это в день принятия решения о его увольнении по собственному желанию. В частности, администрация вынесла для рассмотрения Думой вопрос о внесении в план приватизации на 2018 год помещений на ул. Энергетиков, 5 и ул. Лесная, 9.

Таким образом, Вячеслав Парфенов снял со своего преемника Сергея Галкина ответственность по ситуации, которая могла перейти ему «по наследству», а также по-честному взял на себя инициативу этого непопулярного решения.

Комментируя проект документа, чиновник заявил о разочаровании тем, что за два года функционеры от здравоохранения так и не предприняли никаких действий, способных ускорить вопрос с квартирами для медиков. Далее тратить деньги городского бюджета на пустые ожидания он все же назвал нецелесообразным, поскольку эти жертвы ни на шаг не приблизили к цели, представшей два года назад перед руководством ЦРБ.

В итоге парламентское большинство согласилось с предложением, и теперь помещения, владельцами которых давно могли быть медики, уйдут с молотка в четвертом квартале текущего года.

МЕТРЫ ЗАПАСА

В начале года депутаты Городской Думы рассматривали другой квартирный вопрос, который пытался отстоять Вячеслав Парфенов - возможность приватизировать служебное жилье специалистами разных социальных учреждений после определенного срока, отработанного на благо города. Тогда депутаты оказались не столь солидарны с главой администрации и не дали «добро».

Причиной отказа стала не жадность депкорпуса, а понимание того, что возможность приватизировать жилье, имеющего статус служебного, уже через год приведет к тому, что у города не останется ни одной квартиры, которую можно предоставить необходимому специалисту. Городской бюджет не позволяет такую роскошь, как приобретение новых квадратных метров. Инвесторы, ведущие жилищное строительство на территории муниципалитета, не хотят, да и не могут подарить десяток квадратов в своих высотках городу, поскольку это рассматривается, как прямая коррупция. Получается, что по-человечески медиков, учителей и представителей других социально значимых профессий поддержать хочется, но понимание отсутствия перспектив не дает этого сделать.

Включенные в план приватизации помещения могли бы частично и снять напряжение в данном вопросе, и очистить совесть депкорпуса и руководства ЦРБ, но, как говорится, не срослось. Получается, квартирный вопрос, который мог разрешить проблемную ситуацию, на этот раз все испортил.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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