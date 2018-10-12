Боровские полицейские по нарушениям превзошли даже коммунальщиков

На днях прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ озвучил итог девятимесячной работы, возглавляемого им надзорного органа.

Примечательно в нем то, что в этот раз сотрудники правоохранительных органов установили своеобразный рекорд по количеству нареканий со стороны прокуратуры, оставив позади даже коммунальные службы.

СЛУЖЕБНЫЕ УПУЩЕНИЯ

В головах большинства людей прокуратура является последней инстанцией, к которой обращаются в тех случаях, когда все остальные попытки добиться справедливости ни к чему не привели. Отчасти это действительно так, ведь именно сотрудники этого ведомства обязаны следить за тем, насколько все прочие структуры следуют букве закона в своей деятельности. А потому, докладывая о проделанной работе, главный прокурор района Александр Егоров особенно подробно остановился на нарушениях, допущенных сотрудниками правоохранительных органов.

Таковых за девять месяцев набралось 3081. Из них на сотрудников МЧС пришлось двадцать четыре проступка, на представителей Следственного Комитета - пятьдесят один, а на службу судебных приставов - лишь тринадцать.

Абсолютными рекордсменами по ошибкам в своей работе оказались представители ОМВД по Боровскому району, на которых и приходятся оставшиеся 2993 нарушения.

Согласно проведённому анализу, чаще всего полицейские по каким-то причинам отказывали в возбуждении «дела» заявителям, не имея для этого законных оснований. Таких случаев в прокуратуре насчитали 1321. Также было отмечено 201 «брошенное» дело, расследование которых приостановлено незаконно. Тридцать три нарушения сочли укрытыми от рассмотрения, а также еще 16 уголовных преступлений вернули правоохранителям в работу.

«СКРОМНЫЕ» ЦИФРЫ

Что же до остальных сфер деятельности, попавших под прицел прокуратуры, то в них проблем оказалось куда меньше, чем в работе правоохранителей.

Так, 1447 нарушений выявлено в сфере защиты федерального законодательства, 947 прошли по линии покушения на права и свободы граждан и 404 - в области экономики.

Что примечательно, в такой, казалось бы, проблемной сфере, как ЖКХ, выявили всего 299 фактов нарушения законодательства. Меньше «нагрешили» только в области защиты окружающей среды, где выявили 51 пренебрежение установленными нормами.

Общая же сумма исковых заявлений, переданных в суд сотрудниками прокуратуры, на сегодняшний день составляет порядка пятнадцати миллионов рублей.

Несмотря на столь внушительные цифры выявленных нарушений, работу своего ведомства прокурор скромно назвал удовлетворительной. Всего же за девять месяцев к дисциплинарной ответственности было привлечено 125 должностных лиц, недостаточно серьезно отнёсшихся к своим обязанностям.

- С моей точки зрения, в районе происходит достаточно много нарушений закона. Поэтому хотелось бы обратиться к главам администраций, начальникам правоохранительных органов и прочих служб с просьбой более внимательно относиться к своей работе и следить за деятельностью своих подчиненных, чтобы в будущем проблем становилось меньше, - подытожил Егоров.

В целом же работой прокуратуры в районе остались довольны, а как отметил глава администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, труд сотрудников ведомства важен не только в плане поддержания законности, но и повышения дисциплины всех государственных служащих.

Степан ФЕДОРОВ

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