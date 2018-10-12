12.10.2018

Балабановский музей рассказывает историю почты



Девятого октября отмечается Всемирный День Почты.

 К этому событию в городском музее  Балабанова была подготовлена тематическая выставка «Балабановская почта», из которой посетители узнают о её истории, тесно связанной со строительством железной дороги.

К слову, немногие помнят, что изначально служба находилась напротив вокзала в длинном доме купца Лахтина, где под одной крышей с ней соседствовали магазин и трактир, а нынешнее здание почты было построено лишь в конце 60-х годов.

Среди музейных экспонатов можно найти фотографии старого строения, прилегающей к нему территории и рабочих, трудившихся в этих стенах в 50-е годы. А также почтовые марки, конверты и краеведческие тематические исследования.

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