Юные боровчане выбирают «чистый воздух»

В детской библиотеке Балабанова стартовала акция «Мы за чистый воздух!»

Её инициаторами стали ребята из школы №4, подготовившие тематические рисунки под этим девизом к мероприятию «Защити Небо - защити себя, защити озоновый слой».

Сотрудники детской библиотеки решили поддержать ребят и поднять их начинание до городского уровня.

Все желающие присоединиться к акции могут приносить свои рисунки на данную тематику по адресу: улица 1 Мая, 3, где в заключение будет оформлен стенд-выставка с работами участников.

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