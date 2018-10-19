Процент активности

В развитии спорта Алексей Гераськин полагается на народных тренеров и региональную власть.



Наверняка каждый человек в той или иной мере осознает важность занятий спортом и получаемую от этого пользу. Задача же чиновников - обеспечить горожанам возможность тренироваться, независимо от того, отдают те предпочтение боксу или шахматам.

А потому в ближайшие пять лет в Боровском районе планируют существенно увеличить количество объектов спортивной инфраструктуры и заняться развитием «дворовых» секций. Но вот смогли ли чиновники учесть все возможные нюансы - большой вопрос.

НА ОБЛАСТЬ НАДЕЙСЯ...

Президент России Владимир ПУТИН в своих майских указах поставил перед чиновниками задачи, которые им необходимо выполнить в ближайшие пять лет. Одна из них - увеличение числа граждан, регулярно занимающихся каким-либо спортом. Звучит достаточно просто, но в то же время достичь нужной отметки в 55% населения не так-то и легко, ведь повлиять на ситуацию в администрации могут лишь косвенно.

Гнать людей на пробежку или поголовно записывать в секцию никто не будет, а потому чиновникам остается лишь расширять доступный «ассортимент» всевозможных секций да вести активную пропаганду.

Согласно данным, предоставленным заместителем главы районной администрации по социальным вопросам Алексеем ГЕРАСЬКИНЫМ, на сегодняшний день в поселениях наблюдается серьезная нехватка необходимой инфраструктуры, из-за чего желающим приобщиться к активному образу жизни горожанам попросту некуда податься.

При этом загруженность объектов ФОК составляет лишь 68%, что несколько противоречит сказанному выше, ведь получается, что работают спортивные сооружения чуть больше половины своей нормы.

- Дело здесь в том, что большинство объектов, входящих в комплекс, будь то дворец спорта или бассейн, начинают работать с восьми утра, когда основная масса людей заняты на работе или учебе, и в это время соответственно посещаемость низкая. А вот начиная с пяти часов вечера все расписание забито под завязку, и куда-то приткнуться новому человеку очень тяжело, - пояснил Алексей Васильевич.

Единственный выход - создать новые места для занятий, а потому, если число активных боровчан начнет расти, строительство новых ФОКов станет лишь вопросом времени, причем появиться они должны не только в городах, но и на территориях сельских поселений.

Своими силами справиться у района не получится, а потому в этом вопросе успех во многом будет зависеть от готовности областной администрации поддерживать начинания местных властей.

СИЛАМИ МЕСТНЫХ ТАЛАНТОВ

Впрочем, надежда на «большого брата» проскальзывает не только когда речь идет о затратах на строительство. В созданных комплексах должен кто-то работать. Само собой, хватает спортсменов, которые не нуждаются в постоянной опеке тренера и выходят на утреннюю пробежку или подтянуться на турнике абсолютно самостоятельно. Но нельзя забывать и о тех, кто хотел бы заниматься под присмотром профессионала.

- Здесь мы надеемся на наших нынешних молодых спортсменов, которые получат высшее образование и будут готовы передавать свои умения новому поколению, а также на областную программу подготовки тренерских кадров, - отмечает Гераськин.

И хотя звучит это абсолютно логично, складывается впечатление, что в развитии спорта район целиком и полностью полагается на Калугу, а ведь никто не исключал, что в регионе могут посчитать более приоритетными другие муниципалитеты.

Единственной по-настоящему самобытной идей выглядит развитие «дворового» спорта путем создания небольших секций или кружков через привлечение активных жителей. Но, как отметил Алексей Васильевич, здесь еще предстоит немало подумать над итоговой организацией.

Будет ли это некий ответственный человек, выдающий желающим инвентарь, или полноценный наставник, проводящий занятия, - пока недодумано. Но уже сейчас можно сходу найти достаточно подводных камней, например, кто будет согласовывать программу тренировок и могут ли такие добровольцы гарантировать безопасность во время своей работы.

В целом на сегодняшний день проект выглядит достаточно сыро. Идеи вроде абсолютно логичные, и пути их достижения тоже понятны, но успех слишком уже сильно зависит от сторонних факторов и благосклонности регионального Министерства спорта.

Степан ФЕДОРОВ

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