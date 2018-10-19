Ровесник мамонта

В Боровском районе ищут клад под камнем эпохи ледникового периода.

Боровский район имеет богатую историю, и, как следствие, на его земле хватает самых разных достопримечательностей. Памятное место есть практически в каждой деревушке, и для жителей Маломахово им является огромный камень, представляющий не только природную, но и археологическую ценность.



На днях пользователи интеренет-сети поделились беспокойством, дескать, неизвестные граждане совершили подкоп под неподъемную глыбу, под которой, согласно местным слухам, зарыт клад!

БОЛЬШОЙ ПОДКОП

В понимании большинства людей достопримечательность - это некий памятник, воздвигнутый трудом человека. Но и природа порой способна создавать весьма занятные вещи, вроде валуна в деревне Маломахово, который если и не заставит случайного прохожего замереть в восхищении, то как минимум привлечет к себе внимание.

Для местных жителей он давно стал особенным, а потому, когда рядом с глыбой появились следы раскопок, общественность стала бить тревогу, опасаясь, что некто предприимчивый и, вероятно, мегасильный, утащит его.

Заволновался даже глава администрации сельского поселения «Совьяки», на территории которого находится гигантский камень. Николай ГАЛЕНКОВ лично выехал оценить масштаб посягательства и вернулся в состоянии спокойствия.

- Возможно, кто-то пытался благоустроить территорию, сложно сказать. Но переживать за камень точно не стоит, он весит тонн пятьдесят, и вывезти его незаметно без применения спецтехники или вертолета просто невозможно, - отметил Николай Константинович.

Впрочем, у боровчан на этот счет есть и своя теория. Как утверждают некоторые местные жители, в деревне давно ходит легенда про клад, зарытый под валуном еще в стародавние времена, и, быть может, таинственные раскопки связаны именно с ним?

НЕ ТРОГАТЬ!

Как бы то ни было, но за всей этой таинственной историей кроется и настоящая проблема. Камень действительно не простой и представляет ценность для археологов. В перечень достопримечательностей он пока не включен, но имеет статус объекта изучения.

На Маломаховском участке выделяют еще три памятника славянской культуры, и вполне возможно, что валун может иметь отношение к одному из них.

- Действительно, наличие на этом месте камня уникально по многим причинам. Во-первых - на его поверхности есть руны, относящиеся еще к периоду заселения славянами территории современного Боровского района, а во-вторых - природная ценность, ведь он относится к породе эпохи Ледникового периода, - отмечает заведующая Музейно-краеведческим комплексом «Стольный город Боровск» Нелли ЛОШКАРЕВА.

Как рассказала Нелли Ивановна, попытки покуситься на камень бывали и раньше, но так далеко, как в этот раз, искатели приключений не продвигались.

Что же касается клада, то сотрудники музея хорошо знакомы с местным фольклором и ничего подобного им слышать не доводились, а потому к этим слухам не следует относиться серьезно.

Но вот в том, что касается дальнейшей судьбы валуна, у экспертов возникают большие опасения. Не важно, было ли целью неизвестных украсть камень или откопать сокровища, они могли банально повредить породу, и в таком случае район потерял бы столь необычную и самобытную достопримечательность.

Сейчас здесь установили табличку, что покушение на его целостность будет преследоваться по закону, но вряд ли это можно назвать стопроцентной гарантией безопасности.

Куда важнее, что местные жители остаются неравнодушными к истории своей деревни. И если они и дальше будут присматривать за маломаховским камнем, то у него есть все шансы «дожить» до признания его полноценным памятником.

Степан ФЕДОРОВ

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