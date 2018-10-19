Дерьмовая история

Ермолинскя канализация вновь вышла из строя.



Не прошло и месяца, как мы рассказывали о проблемах на КНС в Ермолине, из-за которых людям почти две недели пришлось дышать ароматами сточных вод. Тогда сотрудники ГП «Калугаоблводоканал» обещали сделать выводы и не допускать впредь повтора столь дурно пахнущей ситуации.

Однако на прошлой неделе история в точности повторилась, и теперь ермолинцы ждут, когда словесное негодование чиновников Боровского района выльется в реальное отстаивание их интересов перед госпредприятием, загадившим их муниципалитет.

ОТСЛУЖИЛ СВОЕ

Честно говоря, от абсурдности сложившейся в Ермолине ситуации хочется смеяться, но на деле ничего смешно здесь нет и в помине. Городская КНС выходит из строя с такой периодичностью, что ни у горожан, ни у чиновников уже не хватает слов, чтобы описать происходящее. Поэтому чтобы узнать все нюансы мы обратились к директору боровского филиала ГП «Калугаоблводоканал» Николаю ПРОКУРАТОВУ в надежде хоть как-то разобраться в проблеме канализационно-насосной станции.

- Мы работаем над устранением поломки, сейчас меняем все задвижки и два насоса. Привести все в рабочее состояние планируется уже до конца недели, - пояснил Николай Владимирович.

По его словам, причиной аварии стала неисправность главного насоса, который был введен в эксплуатацию еще в восьмидесятых годах. О том, что механизм доживает свой век, в «Водоканале» знали, потому и готовились установить ему на смену два новых, но «старичок» вышел из строя, не дотянув до официальных проводов.

Сейчас специалисты заняты монтажом новых насосов, коих будет аж три, но радоваться их скорому запуску не стоит. Как пояснил Прокуратов, сейчас его сотрудники стараются все сделать по уму, чтобы в дальнейшем система работала без сбоев.

И вроде ситуация - не более чем досадная случайность. Но учитывая, сколько уже пришлось вытерпеть местным жителям, даже небольшой просчет кажется плевком в адрес всех горожан.

НА ГРАНИ БУНТА

В прошлый раз речь шла о том, что поломки идут из-за неисправной решетки, сквозь которую просачивался мусор, выводящий насосы из строя, и что после её замены подобное не повторится. И вот буквально через три недели - новая поломка, которую, к тому же, в «Водоканале» прогнозировали, но все равно не смогли предотвратить.

Спрашивается: готовы ли ермолинцы поверить в то, что принимаемые меры в этот раз помогут избежать новых происшествий? В городской администрации уверены, что нет.

- О каком доверии может идти речь после всего случившегося? КНС перешла в собственность ГП «Калугаоблводоканал» не вчера, и в таком случае кто обязан следить за состоянием своего оборудования? Мне, честно говоря, стыдно смотреть людям в глаза, и если «Водоканал» не изменит своего отношения, у нас здесь начнется настоящий бунт, - отметил заместитель мэра по коммунальным вопросам Александр ИСАЕВ.

И если чиновники, от которых в данной ситуации не зависит ровным счетом ничего, почему-то чувствуют за собой вину перед горожанами, то у руководства областного оператора, судя по всему, подобных мыслей не возникает. И понятно почему.

На следующей районной планерке представителю ресурсонабжающей организации погрозят пальчиком, припомнят, что в «Водоканале» «есть понимание проблемы» и о том, что на лето 2019-го года запланирован большой ремонт, а в остальном все останется без изменений. Кроме настроения самих жителей. И если в администрации не готовы, наконец, перейти от заявлений к реальным действиям и всерьез взяться за давление на руководство «Калугаоблводоканала» или обратиться за помощью к губернатору региона, то горожане добьются этого своими силами.

Ведь речь здесь идет даже не о некоем уровне комфортной жизни, а о возможности просто выйти на улицы своего города без необходимости задерживать дыхание.

Степан ФЕДОРОВ

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