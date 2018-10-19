Скандал по списку

Главные защитники старых боровских домов знали об их предстоящем сносе, но молчали.

В минувшую субботу в Боровске начался снос старых домов, тех, из которых по программе «ветхого жилья» переселили боровчан. Тех, которые, согласно списку из шестнадцати строений, не подлежат реконструкции без предварительного разрушения.

Это стало не только зарождением волны демонтажных работ, но и гнева, обрушившегося на администрацию города.

ПЕРВАЯ ВОЛНА

Волна возмущения пошла со страниц ФБ, владельцами которых являются известный в Калужском регионе иконописец, а с недавних пор владелец вполне успешного туристического проекта в Боровске Владимир КОБЗАРЬ и его супруга Ирина ЮРЬЕВА. Они люди довольно активные, со своей жизненной позицией и понятной заинтересованностью в сохранности городской архитектурной старины, на которую, в том числе, едет сегодня турист.

Пожалуй, особенно удивили жители других регионов, яростно вгрызавшихся в «обнаглевшую» администрацию. Им вполне хватило гневных постов супругов, чтобы занять позицию «добра» и начать сыпать ругательства на чиновников. Эффект бомбы вызвала новость о том, что сносу подлежит дом на улице Ленина, фасад которого в этом году отремонтировали под эгидой фестиваля «Том Сойер Фест».

Позже замглавы администрации Дмитрий ГОРОШКО опроверг эту информацию, заявив, что адреса перепутали, и речь идет о доме с аналогичным номером, но только на площади Ленина. Однако дело было сделано, и фейк разнесся по сети, получая лайки возмущенной поддержки.

Примечательно, что супруг Ирины Юрьевой был прямым участником обсуждений судьбы домов, попавших в список, и с правильным вариантом просто обязан был быть знаком. Но об этом в посте ни слова.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТ

Что до местного населения, которое обычно не стесняет себя в возможности «пройтись» по администрации, оно, за редчайшим исключением, молчало. Почему? Отчасти ответ на вопрос дал главный «разрушитель» - Михаил Климов.

На своей странице в соцсети он опубликовал объяснение происходящего. «В Боровске принято решение начать снос расселенных аварийных домов. Хотелось бы дать информацию по этой теме. Прежде чем принять решение по этому вопросу, в рамках градостроительного совета, городской Думы, общественности проходили дискуссии. Основная задача была и есть такой: как, сохранив историческую среду города, дать людям возможность достойно жить в комфортных условиях. То есть дать выбор: уезжать из Боровска с его красивыми старинными фасадами, за которыми нет никаких удобств, либо предоставить им альтернативу, построив новые дома, которые внешне будут соответствовать снесенным.

До недавнего момента выбора не существовало, лучшим предложением в городе был жилой фонд 1980 годов постройки и старше. И молодые, активные люди вынуждены были уезжать из родного города, покупая квартиры в новостройках Обнинска, Балабаново. Администрацией города, основываясь на рекомендациях Градостроительного совета, было принято решение: перед сносом домов провести замеры их фасадов, подготовить обмерные чертежи, по которым снесённые дома будут восстановлены. На последнем заседании Градостроительного совета чертежи были изучены и утверждены.

Также в соответствии с программой переселения из аварийного и ветхого жилья ввиду наступления холодов и для того чтобы исключить возможность пребывания асоциальных элементов в расселенных домах, было принято решение об их сносе. Сведения из обмерных чертежей фасадов домов будут обременением конкурса на право возведения на этих местах новых объектов, и таким образом в Боровске мы добьёмся сохранения исторической среды, восстановим старинные здания и дадим возможность людям остаться жить в любимом городе».

ДВА МЕСЯЦА БЕЗМОЛВИЯ

Вообще, Климов промедлил, и его обращение к боровчанам выглядело как некое оправдание. А поспеши он и опубликуй сразу документы, на которые опирался, приступив к сносу домов, то армия соратников боровских «краеведов» резко бы поубавилась.

К примеру, из документов, которые администрация города предоставила по запросу «Недели», вырисовываются интересные нюансы. Они, вроде, к самому сносу никакого отношения не имеют, но веру в бескорыстность его противников подрывают.

Так, в выписке из протокола Градсовета от 27 июля 2018 года значится: «Климов М.П. обратился к членам Градостроительного совета с просьбой ознакомиться с перечнем аварийных домов, расселенных по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и принять решения исходя из приоритетов градостроительной политики города о дальнейшей судьбе этих объектов, среди которых имеются обладающие признаками объектов культурного наследия. По каждому из объектов были приняты следующие решения (см. табл. 1). По объектам, обладающим признаками объектов культурного наследия, по которым приняты решения по воссозданию (сохранению) архитектурного облика, решено создать комиссию для разработки мероприятий по сохранению (восстановлению) архитектуры зданий, подлежащих сносу (фотофиксация объекта, разработка обмерных чертежей с целью сохранения габаритов и пропорций здания, деталей декора, этажности и пр.)».

Примечательно в этом документе то, что среди присутствовавших членов Градсовета значится и Владимир КОБЗАРЬ. То есть, информацию о том, какие именно дома подлежат сносу, он получил еще летом.

СВОЯ ИГРА?

На вопрос, «почему он так долго молчал и не поднимал волну, которая пошла сейчас?», Владимир Алексеевич ответил, что не знал, когда именно будет снос. Но нам это показалось странным: какая разница, когда ждать работ по демонтажу, если сам факт их неизбежности тебе известен? Однако ответа на прямой вопрос получить так и не удалось.

Между тем можно предположить, что ранее быть катализатором протестного движения Владимиру Кобзарю было не выгодно. Напомним, в начале лета бизнес Владимира Алексеевича несколько пошатнулся в результате разрыва отношений с администрацией города из-за разного видения развития местного туризма. В результате муниципалитет забрал у ТИЦ «Боровский край», директором которого является Ирина Юрьева, занимаемое помещение, супруги рассказали об этом в ФБ, заявив, что их притесняют, а Климов дал СМИ интервью, в котором намекнул на некие финансовые оплошности в работе ТИЦ, имеющего статус НКО.

Возможно, в ту пору, потеряв почву под ногами и крышу над головой, Владимиру Кобзарю было не до спасения истории Боровска, а может, он ждал некой альтернативы от Климова, следовательно, идти на рожон смысла не было. Но это исключительно предположения редакции, основанные на реальных событиях, которые хоть как-то могут объяснить молчание столь громких сейчас ораторов.

И ТИШИНА...

Справедливости ради стоит отметить, что не один Владимир Алексеевич демонстрирует странность реакции.

Его коллега по кисти - боровский художник Вячеслав ЧЕРНИКОВ тоже негодует по поводу сноса домов, которые официально не имеют исторической ценности. Возможно, они ему дороги, невзирая на статус, но тогда почему он, как и Владимир Кобзарь, вовремя не забил в набат и не собрал вокруг потенциальных жертв сноса группу протестующих?

Тут стоит отметить, что Вячеслав Алексеевич, также являясь членом Градостроительного совета Боровска, присутствовал не только на упомянутом выше совещании 27 июля, но и участвовал в аналогичном мероприятии, состоявшемся за неделю до первого сноса - 4 октября. Протокол этого заседания Градсовета тоже был получен нашей редакцией, и в нем значится, что Михаил Климов озвучил общий список объектов (аварийных зданий), планируемых к сносу в 2018 году: г. Боровск, ул. Володарского, 11, 29, 31; ул. Калужская, 30, 51; ул. Ленина, 42; ул. Урицкого, 31; ул. Фабричная, 5, и члены Градсовета проголосовали за него ЕДИНОГЛАСНО!

Получается, что Вячеслав Черников 4 ноября проголосовал за снос восьми домов, но никому об этом не сказал?

На вопрос о молчании наш собеседник ответил, что он высказывался против сноса на Градсовете, но его не стали слушать. Да и вообще, состав и метод работы этого органа необходимо «перетрясти» по разным причинам. Хотя бы потому, что его члены не имеют возможности ознакомиться заранее с темами обсуждения, а после - с документами. По словам Черникова, Михаил Климов ввел его в заблуждение, объявив о том, что все дома, опустевшие по программе переселения из ветхого жилья, должны идти под снос. А также, что никто не голосовал за снос «четырех домов за одну неделю».

Вячеслав Алексеевич почему-то предположил, что редакция добивается от него какого-то иного ответа, и все доводы, приведенные им, не имеют значения. Но, по сути, все прозвучавшие слова, даже если они на все сто правдивы, действительно не имеют в конкретном случае никакого значения, если при голосовании за снос рука была поднята.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА

Ситуация, в которой оказался Боровск, - печальна, поскольку демонстрирует целый букет проблем сохранения исторической ценности древних городов в условиях отсутствия поддержки со стороны федерального бюджета. Никакой иной кошелек не в состоянии вынести на себе заботу о рушащейся истории из кирпича и дерева. Может, понимая это, горожане, не являющиеся хранителями старины, молчат и не сыплют в адрес чиновников гневные посты в соцсетях? Может, они согласны с тем, что между старинным городом и городом развалин - огромная разница?

Нет, мы не ратуем за бездумный снос домов наших предков. Мы за то, чтобы статус исторического объекта или поселения был хорош не только на бумаге, но и имел реальное финансирование не из местных бюджетов, которые еле сводят концы с концами на обязательные статьи. Мы за то, чтобы краеведы не хватались за слабую ниточку надежды на особый статус, за которым нет ничего, кроме безнадеги и разрухи, а помогли разработать такие законопроекты, которые принесли бы реальную пользу. Судя по постам в соцсетях, многие знают, как это сделать.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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