Гектары огня

Экономическая зона «Ильино» горит от простоя.



О том, как важно следить за стоянием своего надела, особенно во время пожароопасного периода, было сказано уже не раз. Тем более, когда речь идет о сельскохозяйственных землях, являющихся главным источником дохода для многих поселений района.

Тем не менее, находятся собственники, которые считают заботу о своем участке слишком обременительной, и перекладывающие ответственность за них на других. Например, на сотрудников МЧС, вынужденных тратить свои силы и ресурсы, чтобы тушить полыхающий на полях сухостой.

ТЕРРИТОРИЯ ЗАРОСТА

На минувшей неделе пожарным потребовалось привлекать сразу четыре бригады, чтобы разобраться с пожаром на одном из полей вблизи деревни Ильино. И, несмотря на то, что спасателям удалось не допустить распространения огня на лесной массив, площадь выгоревшего участка составила без малого два гектара.

Было ли это следствием чьего-то злого умысла выясняют до сих пор, но чтобы найти виновных вовсе не нужно тратить уйму времени на следственные мероприятия. Каждый владелец обязан следить за своим наделом, и даже если он ничего на нем не выращивает, то, как минимум, должен проводить окос травы и опашку границ.

В случае со сгоревшим участком ничего из этого не было сделано.

- У нас сейчас собственники взялись за работу, как только «гром грянул». В Ильино эту проблему наблюдаем уже давно, причем иногда за своими участками не следят не только частники, но и некоторые крупные компании, - отметил глава администрации сельского поселения Совьяки, на территории которого располагается деревня, Николай ГАЛЕНКОВ.

Вполне логично в голове появляется мысль о том, что за вот такое привлечение сил и средств экстренной службы владелец земельного участка должен отвечать, как минимум, рублем. Но в данном случае обращение в ту же прокуратуру - весьма сомнительная перспектива.

- Может быть, мы могли бы привлечь к ответственности собственника, но в данном случае возгорание произошло на территории особой экономической зоны «Ильино», что сильно затрудняет этот процесс, - отмечает начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Борвоскому району Александр ЛАРИОНОВ.

СПОСОБ РЕАКЦИИ

На кого в этой ситуации жаловаться МЧС? На калужских чиновников, в полномочия которых входит взаимодействие и контроль над резидентами своих особых зон? Однозначно - да, но вряд ли руководство огнеборцев позволит своим подчиненным столь отважный поступок.

У местной администрации возможности влиять и того меньше. Как рассказал Галенков, они могут лишь сообщить о нарушениях в земельный отдел администрации Боровского района, где по данному факту и будет организована проверка.

Вот и получается, что пока информация о нарушении пройдет через все ступени бюрократии, она вполне может оказаться не актуальной или стать причиной очередного крупного пожара, из-за которого пострадают и соседние участки, и лесной массив, и даже местные жители, оказавшие соседями калужского экономического чуда.

Способ борьбы с такими землевладельцами всем хорошо известен. И заключается он не в том, чтобы привлекать для окоса простаивающих земель сторонних подрядчиков, о чем сейчас задумались в районной администрации. А в регулярном контроле и привлечении к ответственности нарушителей. В противном случае, в боровском районном бюджете скоро может появиться новая статья - ликвидация засохших идей экономической зоны «Ильино».

Степан ФЕДОРОВ

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