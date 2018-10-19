В ожидании конца света

Жители деревни Старомихайловское боятся остаться без электричества зимой.



Каждый год наступление зимы становится проверкой на прочность для ресурсоснабжающих организаций. В деревне Старомихайловское местные жители особенно переживают за состояние электрических сетей, ведь в наше время от него зависит не только наличие света, но и работа системы отопления в некоторых домах.

В прошлом году здесь бывали случаи внепланового отключения, и люди надеются, что электрики учтут этот печальный опыт и подготовятся к снежному сезону.

СКВОЗЬ ДЕРЕВЬЯ

В этом году энергетиками проводились ремонтные работы на трансформаторной подстанции «Ворсино», питающей в том числе и деревню Старомихайловское. Это наверняка положительно скажется на выносливости сетей, однако местные жители все равно продолжают беспокоиться за стабильность электроснабжения.

Большинство из них привыкли доверять своим глазам, а потому прошедшая где-то реконструкция успокаивает их слабо, ведь причину своих опасений они видят каждый день, выходя из дома.

Речь идет о проводах, проходящих сквозь крону деревьев или лежащих прямо на ветках. Опиловка растительности в районе ЛЭП - важная часть подготовки к холодам, и возникающие у граждан вопросы вполне резонны.

Впрочем, чтобы точно знать все нюансы, нужно быть профессионалом, а потому мы обратились за разъяснениями в РЭС и выяснили, что ситуация не так уж и запущена.

Лишь одна из предоставленных нами фотографий нуждается в дополнительном рассмотрении, в остальных же случаях через деревья проходит так называемый СИП, прочность которого позволяет не волноваться за подобное соседство. А на одном участке кабель задевает дерево, растущее на частной территории, и сделать что-то без заявления самого владельца электрики просто не в состоянии.

Для этого собственнику нужно обратиться либо к отвечающей за сети компании, либо в местную администрацию и согласовать работы по опиловке. Сколько времени может занять этот процесс - большой вопрос, но, по словам чиновников, дело может затянуться.

- По всем своим опасениям люди могут обратиться к нам, и мы оформим заявку в районные сети, другое дело, когда её рассмотрят. Мы, со своей стороны, готовим их массу, но ресурсы у организации ограничены, и работает она согласно своим возможностям, - пояснил глава администрации СП «Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ.

ПУГАЮЩИЕ СКРУТКИ

В то же время деревья - далеко не главный повод для беспокойства. В соцсетях жалуются и на местный трансформатор, который уже приходилось чинить ранее, и, особенно часто, на идущие от него провода.

Невооруженным глазом видно, что они видели и лучшие дни, а сейчас на них можно насчитать сразу пять заизолированных скруток, которые и становятся причиной аварий.

В позапрошлом году из-за перегорания такого участка людям пришлось ждать замены порядка пяти часов, несмотря на стоящий на улице мороз.

На деле, всем обеспокоенным жителям можно посоветовать только одно - не полениться и сообщить о своих опасениях в местную администрацию, где им помогут решить потенциальную проблему.

При этом нужно понимать, что не все участки электроснабжения на территории района находятся на обслуживании калужского оператора.

Со своей стороны, энергетики выразили готовность разобраться в проблеме, после того как проверят, находится ли деревня в зоне обслуживания компании, и если да, то принять соответствующие меры по их опиловке.

Степан ФЕДОРОВ

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