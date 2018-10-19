Помочь спасателям

Балабановские пожарные боятся остаться без крыши над головой.

МЧС - ведосмство, замыкающее на себе все экстренные службы, а потому люди привыкли, что набрав номер единой диспетчерской «01», они обязательно получат необходимую помощь.

Но на этот раз спасатели сами обратились к администрации Балабанова за помощью, опасаясь лишиться десятилетиями занимаемого здания.

ВСЕМ СЕСТРАМ...

Балабаново уже не раз предоставлял госструктурам посильную помощь для создания комфортных условий работы. Принцип поддержки ради получения в дальнейшем выгоды - улучшения качества работы, действует не всегда, но, как в случае с граблями, местные органы власти продолжают ему следовать.

Так, муниципалитет долгое время совершенно бесплатно предоставлял свои площади городской поликлинике, УФМС и даже несколько лет назад выделял участок земли под строительство нового здания ГИБДД, которое, по независящим от чиновников причинам, так и не появилось. Аналогичная ситуация произошла и с балабановскими пожарными, которым на гагаринском поле тоже выделили земельный участок под строительство новой пожарной части. Однако в этом году арендные отношения по необустроенному пустырю заканчиваются, и командир пожарной части № 18 Кирилл СТЕХОВ попросил продлить их, поскольку на горизонте появилась надежда на новоселье.

ИСТОРИЯ НАСЛЕДСТВА

Вполне вероятно, мечтать о новом здании огнеборцам и не пришлось бы, если не обстоятельства, которые грозят оставить стратегически важную для города службу без крыши над головой.

Занимаемое сегодня строение на улице Боровской пожарным досталось по наследству от аналогичной службы, созданной в далекие 60-е годы для обеспечения безопасности «Балабановской эксперементальной фабрики». В то время основным товаром этого промышленного объекта были спички - весьма опасные и легко воспламеняющейся. Правда, первые «спичечные» пожарные тогда располагались в другом здании, а это, на Боровской, было сдано в олимпийский 1980 -й год. И, несмотря на череду переименований и переходов подчиненности части, пожарные машины неизменно базировались в здании на обочине трассы А-108, в минуте езды от градообразующего предприятия, именовавшего некогда «БЭФ».

ДРУГИЕ ВРЕМЕНА

Сегодня преемник фабрики - ООО КМДК «Союз-центр», выпуском спичек не занимается, а другие производства комбината уже не требуют присутствия пожарного расчета на расстоянии вытянутой руки. А потому, по словам Кирилла Стехова, руководство ООО уже не единожды заявляло о намерении отобрать свое здание у МЧС.

- Они - собственники этого объекта, и могут делать с ним что захотят, хоть автомастерскую завтра открыть. У нас с ними краткосрочная аренда - на год, и мы каждый раз ее продлеваем. Завтра «спичка» не захочет продолжать отношения, и нашу часть расформируют. В этом случае, ближайшая от Балабанова пожарный расчет будет находиться в Боровске, Жукове и Обнинске. Время реагирования в разы увеличится, - рассказывает начальник балабановской пожарной части.

Такая перспектива не радует и администрацию города. Как подметил ее руководитель Сергей ГАЛКИН, на территории муниципалитета много социальных объектов, в том числе школ и детских садов. А потому наличие в Балабанове пожарной части необходимо. Исходя из этого, Кирилл Стехов получил устное заверение, что аренда на предоставленный участок земли на гагаринском поле будет продлена.

Говорить о скором строительстве нового объекта и переселении в него ПЧ-18, рано. Пока, по словам начальника части, есть подтверждение того, что на 2019 год балабановские пожарные попадают в профильную программу по созданию проекта. Однако Сергей Галкин уже попросил оповестить администрацию о проведении тематического совещания, чтобы город со своей стороны начал заниматься вопросом подведения коммуникаций к новому зданию.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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