Четверка успеха

Издательский дом «Мак-Медиа» собрал букет наград на самом престижном конкурсе журналистов.

С 6 по 12 октября в Сочи проходил форум современной журналистики «Вся Россия-2018», в котором приняли участие представители СМИ из всех регионов нашей Родины. Каждый день коллеги делились опытом успеха, идеями и методами привлечения читателей.

Участниками этого мероприятия стали и журналисты издательского дома «Мак-Медиа», в состав которого входят газеты «Неделя Боровского района», «Неделя Обнинска», «Вы и мы», а также журнал «ОбнинскLife».

Отправляясь в Сочи делегацией из одиннадцати человек, представлявших все проекты холдинга, только генеральный директор Евгений СЕРКИН был уверен, что его команда вернется домой с победой.

- «Мак-медиа» - это коллектив профессионалов, людей, которые честно выполняют работу, пропуская истории героев через свое сердце. Они не боятся поднимать острые темы, высказывать личное мнение, анализировать. Поэтому, считаю победу сразу трех наших редакторов - Светланы ЗАЦАРИННОЙ, Дианы КОРШИКОВОЙ и Евгении НИКИТИНОЙ в номинации «лучший аналитический материал» заслуженной. Отдельно хочу отметить признание членами жюри одного из многочисленных социальных проектов, которые инициировал журнал во главе с его главным редактором Еленой ЗУЕВОЙ, - «Особые дети». Мы показали, что глянец - это не только гламур и роскошь, он может быть серьезным и полезным тем, кто нуждается в нашей помощи.

Как делятся журналисты «Мак-Медиа», прошедший форум не только подарил им новые идеи для творчества, но и еще больше сдружил команду. Сейчас коллективы редакций издательского дома, во главе которых стоит Евгений Серкин, работают над новыми проектами. Совсем скоро их оценят читатели, а через год - жюри конкурса «Вся Россия 2019», на котором воодушевленные победители уже готовятся вновь сразиться за призовые места.

Иван КРЕЧЕТ

Другие статьи из рубрики «Достижение»