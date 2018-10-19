Время Ра

В скандальные времена живем, однако! Куда не глянь - везде проблемы и народное негодование. Уезжала в начале октября в Сочи на форум на волне предстоящего в Балабанове митинга против реконструкции федеральной трассы М-3 «Украина». Вернулась - а тут противостояние вокруг сноса старых домов в Боровске.

Что примечательно, на профессиональном конкурсе в рамках форума современной журналистики «Вся Россия-2018» мне присудили первое место среди районных газет за аналитическую статью «Особое положение. Чем обернется для Боровска статус исторического поселения?». Приезжаю, а тут продолжение темы!

В принципе, свое отношение к идее статусности райцентра у меня не изменилось: став историческим поселением Боровск похоронит свое развитие в груде стареющих домов. А они, обладающие культурной и исторической ценностью, будут догнивать в условиях отсутствия бюджетных средств на их капитальный ремонт и содержание.

Вообще, возникшее в Боровске противостояние тех, кто «за» и «против», ни к чему хорошему не приведет. Победа любой стороны станет фатальной для исторических зданий поселения. А значит, надо умерить свои амбиции, спрятать обиды под замок и начать вести диалог в поисках нового пути по спасению боровских домов.

Возвращаясь к теме протеста по реконструкции киевской трассы, отмечу, что митинга так и не состоялось, поскольку организаторы не правильно оформили свою заявку. Это сыграло на руку администрации, которая тут же решила локализовать конфликт путем встречи с жителями и разъяснения им всех грядущих перемен.

В начале недели чиновники подтвердили: от своих обещаний они не отказываются, просто пока тем, кто владеет земельными участками вдоль трассы и не знает, будут ли их выкупать, сказать нечего - на отправленный запрос в Москву ответа не поступило.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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