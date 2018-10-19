Неспортивное поведение

На минувших выходных в балабановском спорткомплексе случилась неприятная история. Как рассказал депутат и тренер по настольному теннису Виктор ХОМЕНКО, у двух мальчиков, пришедших на занятия, во время их тренировки кто-то украл мобильные телефоны.

- Родители возмущены случившимся и уже написали заявления в полицию, - уточнил Виктор Валентинович.

По его словам, инцидент возник с воспитанниками секции бокса, и его можно было избежать.

- Все тренеры, ведущие свои занятия в спорткомплексе, предупреждены, что они должны перед началом занятий напоминать детям, чтобы те не оставляли в раздевалках свои дорогие гаджеты. Для их сохранности воспитанникам разрешено приносить в зал рюкзаки, в которые можно положить телефоны, или класть их в кабинет тренера. Вероятно, в этот раз детям забыли напомнить о мерах безопасности. Теперь мы повесим в раздевалках объявления с напоминанием о том, чтобы воспитанники не оставляли ценные вещи без присмотра, - рассказывает Хоменко.

Ситуация, случившаяся в спорткомплексе, к сожалению, далеко не из ряда вон выходящая. Пожалуй, не проходит ни одного учебного года, чтобы полицейским не приходилось заниматься поисками краденых телефонов в учебных заведениях Боровского района. И то, что до сего момента данное спортучреждение не фигурировало в полицейских сводках как место происшествия, скорее, удивительное стечение обстоятельств.

По сути, в раздевалках, которые в прошлом году дождались ремонта, все создано для того, чтобы забывчивые юные спортсмены могли навсегда попрощаться с мобильными телефонами: видеонаблюдения в помещениях для переодевания нет по этическим соображениям, шкафчиков с замками - вследствие их дороговизны и необходимости переоборудовать все пространство, а вахтеры попросту отказываются брать на хранение мобильники детей, ссылаясь на то, что они этого делать не обязаны. Получается, что все эти обстоятельства при наличии даже одного нечистого на руку воспитанника давно могли привести краже.

Какие выводы из данной истории сделает руководство ЦФиС - неизвестно. Но делать что-то определенно надо. Можно, конечно, в приказном порядке возложить на тренеров миссию регулярного напоминания о то, что телефон надо принести в зал или сдать ему на хранение. Но в обязанности наставника эта функция априори не входит. Пожалуй, наиболее оптимальным решением может стать установка видеонаблюдения хотя бы в холле, чтобы потом была возможность вычислить всех входящих и выходящих из раздевалки. Но сможет ли спортивное учреждение позволить себе такую роскошь под конец года, когда бюджетные деньги давно распределены?

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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