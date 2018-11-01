Раньше срока

В поселениях готовы дать бой наступающим снегопадам.



Перед началом зимнего периода чиновникам традиционно приходится решить две важные задачи: организацию отопительного сезона и работы коммунальных служб по уборке территорий.

В этом году капризы погоды не оставили много времени на планирование, а потому главам администрации приходится максимально оперативно завершать подготовку к грядущим холодам, и уже сегодня задумываться над тем, как будут зимовать их поселения.

ОПЕРЕЖАЯ СЕЗОН

Несмотря на ежегодные сетования, что «зима уже совсем не та», мало кто из боровчан действительно радуется холодам и лежащим под окном сугробам. Для того чтобы комфортно пережить снежное время года, жителям, прежде всего, необходимо две вещи - отопление в жилище и возможность комфортно передвигаться по городу вне зависимости от погодных условий.

Именно эти два вопроса находятся в приоритете у администрации во время подготовки к холодам. И если к началу отопительного сезона претензий почти не возникло, то коммунальное хозяйство традиционно вызывает у горожан большое беспокойство.

Вспомнить хотя бы бессмертную присказку про то, что зима для тружеников сферы ЖКХ каждый год наступает внезапно и, само собой, застает их врасплох. Впрочем, каждая шутка имеет под собой какое-то реальное основание. Холодное время года всегда преподносит сюрпризы, и если в прошлом году снега пришлось ждать чуть ли не до декабря, то в этом он выпал уже в октябре, а потому за работу коммунальщикам пришлось браться гораздо раньше.

Например, в Боровске уже начали посыпать некоторые участки улиц песко-соляной смесью. Ни для кого не секрет, что рельеф в городе достаточно сложный и потому в администрации решили не дожидаться устойчивого «минуса» и обезопасить едущих на подъем и спуск автомобилистов уже сейчас.

- Как только выпал первый снег сразу же начали посыпать горки. В плане обслуживания у нас проблем возникнуть не должно, поскольку мы работаем с проверенным подрядчиком, с которым у нас заключен договор на три года и истекает он только в 2019-ом, - отметил заместитель мэра по коммунальной части Дмитрий ГОРОШКО.

КОНТАКТ НЕ ИЗВЕСТЕН

Однако далеко не во всех поселениях настолько уверены в своих партнерах, как в районном центре.

В том же Балабанове, где за уборку городской территории отвечает компания «Динас-сервис», в прошлом году к работе подрядчика у чиновников возник ряд претензий, а потому о дальнейшем сотрудничестве пока говорят без особой уверенности.

- В данном случае наши действия диктует законодательство. Нынешняя организация доработает до конца года, а в январе пройдет аукцион, на котором победит тот, чье предложение окажется наиболее выгодным. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что это будет именно «Динас-сервис, а не какая-то иная организация, - отметил заместитель мэра города Михаил ИВАНОВ

Ситуацию в Ермолине можно назвать «золотой серединой». Здесь к наступлению холодов готовы и дороги и подрядчик, а единственную проблемную точку с отоплением и горячей водой на улице Русиново удалось решить с помощью установки в котельной дополнительного теплообменника.

ИНОЙ ПОДХОД

Несколько иначе выглядит ситуация в сельских поселениях. Городам, сконцентрированным на сравнительно небольшой площади, гораздо легче поддерживать порядок на улицах, чем одновременно контролировать положение дел в десятке деревень, раскиданных друг от друга на значительном расстоянии.

Учитывая эти нюансы, главы местных администраций решают данный вопрос разными способами.

В селе Асеньевское, например, не заключают с подрядчиком долгосрочных договоров, ограничиваясь месячными контрактами. Учитывая скудность бюджета, такой подход позволяет сэкономить средства в бесснежные месяцы, однако создает риск во время внезапного выпадения осадков остаться наедине со снежными заносами.

Этот риск отметил и глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, поручивший своим заместителям более детально рассмотреть оправданность такого подхода, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант.

Впрочем, Асеньевское не единственное поселение, избравшее путь краткосрочных отношений с подрядчиком. Поддержали соседей в Совьяках, где договор с коммунальщиками тоже заключают ежемесячно, но на совершенно иных условиях.

- Населенные пункты находятся на большом удалении друг от друга. Найти подрядчика на такую территорию практически невозможно. Поэтому мы заключаем ежемесячные контракты, исходя из объема убранного снега, что в интересах обеих сторон, - рассказал глава администрации СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.

Примерно по схожей схеме работают и в Кривском, но здесь пошли еще дальше, и привлекли к сотрудничеству сразу несколько компаний. Новомихайловское, Вашутино и Фатеево обслуживает ИП Фролов, за Климовское и Шемякино отвечает ИП Кучиев, а само Кривское делят на зоны ответственности сразу две компании - «СпецАвто40» и компания «Стройсервис».

- Таким образом, решается проблема первоочередной чистки снега. Каждый подрядчик оперативно выходит на свой объект, и жителям не нужно ждать пока до них доедет техника из другой деревни, - отметил глава администрации поселения Алексей МАКСИМЕНКО.

Впрочем, подобная схема будет актуальна только до января, а после администрация планирует заключить полноценный годовой контракт. К слову, в соседнем совхозе Боровский также выразили намерение перейти от прямых договоров на один месяц к более стабильному варианту.

По такой схеме работают в Ворсине, и проблем с состоянием дорог или неисполнительным подрядчиком здесь нет.

В целом же, подводя итоги, отметим, что единого «правильного» подхода не существует в принципе. Все поселения готовятся к зиме по-своему, исходя из своих средств и особенностей.

Ну а насколько рабочими окажутся предпринятые меры, станет понятно совсем скоро, поскольку если верить прогнозам синоптиков, зима пришла в Боровский район всерьез и надолго.

Степан ФЕДОРОВ

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