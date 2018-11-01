За здоровьем - к соседу

Ермолинских пациентов отправят в Балабаново.

Дефицит медицинских кадров в очередной раз стал предметом недовольства жителей Боровского района. На этот раз ермолинцы возмутились отсутствием возможности получить качественную и оперативную помощь медиков.

Но даже после изучения проблемы на уровне администрации района жителям данного поселения ничего не смогли предложить, кроме как, отправиться за здоровьем к соседям.

Ермолино - самый маленький город Боровского района, и внимание сферы здравоохранения к нему соответствующее. В поликлинике, как свидетельствует главврач ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК, только педиатры и терапевты, об узких специалистах речи не идет. Если бы можно было отбросить в сторону вопрос кадрового дефицита, заполнить пустующие кабинеты дополнительными сотрудниками, по словам Логутенка, все равно не представилось возможным.

- Есть строгие правила лицензирования, и, согласно им, организовать прием того же хирурга в поликлинике города Ермолино, мы не можем. А уж тем более, оборудовать там хирургический кабинет, без которого наличие этого специалиста становится нецелесообразным, - поясняет главврач.

Причиной такого запрета является само помещение, занимаемое учреждением здравоохранения, - бывшие площади детского сада. Естественно, они не предназначены для иных целей, и вести прием здесь могут лишь специалисты, которым не требуется специальное оснащение кабинетов.

Все, что пообещал ермолинцам Владимир Александрович - добавить участкового терапевта, когда тот появится из числа сегодняшних студентов медицинских вузов.

Глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ непопулярный ответ главврача поддержал. При этом добавил, что у каждого медика существует определенная нагрузка.

- Если врач принимает в день по два человека, а остальное время сидит без дела, он становится опасным для пациентов, - считает чиновник.

Вопрос - как быть с помощью, так называемых, узких специалистов, решили ожидаемым способом - перенаправили поток больных в другое русло. Теперь оно потечет в сторону балабановской поликлиники. Логутенок даже пообещал, что записывать на прием в новостройку на гагаринском поле будут через ермолинских участковых терапевтов.

Другие статьи из рубрики «Медицина»