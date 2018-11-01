01.11.2018

Ворсинскому подрядчику пригрозили санкциями



В прошлом номере «Неделя» рассказала, что по вине недобросовестного исполнителя работы по благоустройству в Ворсине затянулись, и срок их окончания сейчас никто не берется предугадать .

Самое печальное в этой истории то, что власти фактически никак не могут повлиять на подрядчика, а неустойка по сравнению с суммой контракта выглядит сущими копейками.

Впрочем, как стало известно на этой неделе, опускать руки чиновники не намерены, и если рабочие не образумятся, то в администрации пойдут на самые крайние меры.

- Конечно, разрывать договор - довольно непростое решение, поскольку поиски нового исполнителя, согласно действующему законодательству, займут достаточно долгий срок. Но и оставлять ситуацию как есть - нельзя, - отметил глава администрации поселения Георгий ГУРЬЯНОВ.

Поддержали решительность Георгия Ивановича и на уровне района, отметив, что идти на поводу у таких подрядчиков ни в коем случае нельзя и за подобное отношение к своим обязательствам нужно в первую очередь наказывать рублем.

- К сожалению, никто от этого не застрахован, и оказаться в подобной ситуации могли в любом поселение. Я призываю всех глав администраций всегда занимать самую жесткую позицию в отношении таких компаний и при необходимости не только расторгать контракты, но и включать в «черный список», чтобы они больше не могли принимать участие в торгах, - заявил глава администрации боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Увы, но, несмотря, на весь настрой чиновников, это нисколько не поможет завершить ремонт площади в срок. То, что виновные в задержке люди не получат денег, можно назвать справедливым решением, но перед администрацией встает очень непростой вопрос: каким образом наверстать упущенное время, и есть ли вообще возможность завершить работы в этом году, если за окном уже падает первый снег.

 

Другие статьи из рубрики «Резонанс»

Приговор по делу онколога Свиридова не оглашён

Родные погибшего каскадера до сих пор не знают, кто виновен в смерти их сына

В жестких рамках

У спортсменов появилась надежда - профильное министерство пойдет им навстречу

Заседание по делу врача Свиридова длилось семь минут

После драки
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2018

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
02
ноября
2018
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление