Ворсинскому подрядчику пригрозили санкциями

В прошлом номере «Неделя» рассказала, что по вине недобросовестного исполнителя работы по благоустройству в Ворсине затянулись, и срок их окончания сейчас никто не берется предугадать .

Самое печальное в этой истории то, что власти фактически никак не могут повлиять на подрядчика, а неустойка по сравнению с суммой контракта выглядит сущими копейками.

Впрочем, как стало известно на этой неделе, опускать руки чиновники не намерены, и если рабочие не образумятся, то в администрации пойдут на самые крайние меры.

- Конечно, разрывать договор - довольно непростое решение, поскольку поиски нового исполнителя, согласно действующему законодательству, займут достаточно долгий срок. Но и оставлять ситуацию как есть - нельзя, - отметил глава администрации поселения Георгий ГУРЬЯНОВ.

Поддержали решительность Георгия Ивановича и на уровне района, отметив, что идти на поводу у таких подрядчиков ни в коем случае нельзя и за подобное отношение к своим обязательствам нужно в первую очередь наказывать рублем.

- К сожалению, никто от этого не застрахован, и оказаться в подобной ситуации могли в любом поселение. Я призываю всех глав администраций всегда занимать самую жесткую позицию в отношении таких компаний и при необходимости не только расторгать контракты, но и включать в «черный список», чтобы они больше не могли принимать участие в торгах, - заявил глава администрации боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Увы, но, несмотря, на весь настрой чиновников, это нисколько не поможет завершить ремонт площади в срок. То, что виновные в задержке люди не получат денег, можно назвать справедливым решением, но перед администрацией встает очень непростой вопрос: каким образом наверстать упущенное время, и есть ли вообще возможность завершить работы в этом году, если за окном уже падает первый снег.

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