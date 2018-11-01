Сквозь землю

Из-за бездействия Водоканала в люки могут провалиться жители Ворсина.



Последние события вокруг ермолинской КНС стали наглядным показателем того, что оперативность явно не самая сильная сторона сотрудников ГП «Калугаоблводоканал». Тем не менее, в данном случае некоторые задержки и сбои можно списать на то, что ситуация внештатная, и к ней попросту нельзя было подготовиться заранее.

Однако точно такую же настороженность в водоканале позволяют себе и в решении прочих вопросов. Например, с состоянием канализационных люков в Ворсине, которые ждут ремонта еще с середины июля.

В ОЖИДАНИИ ОТВЕТА

В последнее время в адрес калужского монополиста было направлено столько критики, что некоторые люди даже начали сомневаться, уж не придираемся ли мы к мелочам, раздувая из обычных недосмотров «слона районного масштаба».

Подумаешь, незакрытый люк, делов-то! А между тем - это прямая угроза для жизни и здоровья местных жителей. Один из них расположен прямо посередине проезжей части, и все машины вынуждены его объезжать, чтобы избежать ДТП, а что до других, то кто может поручиться, что в них не угодит случайный прохожий, или излишне любопытный ребенок?

В Ворсине эту ситуацию понимают, а потому и относятся к ней со всей серьезностью. Имущество это поселению не принадлежит, а потому и взять на себе ремонт просто-напросто рассыпавшихся под воздействием времени канализационных люков администрация просто не в силах, а водоканал исполнять свои обязательства совсем не спешит.

- Мы писали обращения, причем делали это еще в июле. Однако до сих пор никаких действий со стороны «Калугаоблводоканла» предпринято не было, более того, даже ответа на наш запрос мы так и не получили, - отметил глава администрации поселения Георгий ГУРЬЯНОВ.

Со своей стороны чиновники сделали все возможное и постарались хотя бы как-то прикрыть провалы с помощью подручных средств. Где-то спрятали отверстие под бетонной плитой, а где-то и просто прикрыли деревянным щитком.

ДЫРЫ В НАСЛЕДСТВО

Насколько хватит этих временных мер - вопрос спорный, но как отмечают сотрудники водоканала, ситуация находится на контроле, и люками должны будут заняться в ближайшее время.

Дело в том, что Ворсино не самый простой участок для предприятия по многим причинам. К примеру, осложняет ситуацию то, что ответственность за состояние канализации действительно несет региональный оператор, а вот водопровод по документам еще находится в аренде.

- В любом случае мы проведем проверку общего состояния сетей, и по необходимости будем принимать меры, чтобы эту проблему устранить как можно быстрее, - отметил директор Боровского филиала «ГП «Калугаоблводоканал» Николай ПРОКУРАТОВ.

К слову, сам Николай Владимирович встал «у руля» местного отделения не так давно, и если во время аварии на ермолинской КНС упреки в его адрес были полностью обоснованы, то сейчас ему «прилетело» за бездействие его предшественников.

На днях администрация Ворсина направила водоканалу еще один запрос, и уже совсем скоро мы узнаем, было ли это упущение банальным недосмотром, или же в водоканале действительно не считаются со своими потребителями, и готовы закрывать глаза на их комфорт и безопасность

Степан ФЕДОРОВ

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