Бдительность боровчанина сработала на безопасность города

Большинство людей согласиться, что жить рядом с местом, где сжигают отходы - удовольствие весьма сомнительное. Тем более, когда делается это не где-то вдали от людских глаз, а прямо в границах районного центра! К счастью, бороться с таким фактами помогает неравнодушие местных жителей.

В начале недели по сигналу нашего читателя мы обнаружили на окраине Боровска кострище, в котором кто-то устроил пункт сжигания мусора. Если верить неравнодушному боровчанину, чьи слова позже подтвердили и другие жители города, в данном месте чадит регулярно, а неприятный запах сгоревших отходов добирается до близлежащих домов. Находится это прожжённое место на берегу озера, неподалеку от улицы Калужской.

Горожане вообще привыкли достаточно остро реагировать на все подозрительные происшествия, и любое задымление или неприятный запах на улице тут же становится поводом для беспокойства или обсуждения в социальных сетях. Оно и не мудрено, ведь в отличие от сельской местности, где у столпа дыма над соседским участком может быть с десяток различных объяснений, в городе это, как правило, означает большую беду.

Найдя по предоставленным координатам «горячую» точку, мы сделали фотографии и направили их пожарным и в администрацию города, чтобы получить комментарии по ситуации, которую наши собеседники смогли увидеть своими глазами.

У сотрудников МЧС к пепелищу претензий не оказалось. Осенний пожароопасный сезон завершился, а потому и требования к сжиганию мусора стали куда мягче.

- Самое важное - это соблюсти дистанцию в пятьдесят метров от леса и в пятнадцать - от строений. Ну и само собой следить за разведенным костром до момента его затухания. Если горожане напишут нам соответствующее заявление, то по данному факту будет проведена проверка, - отметил начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ.

Также Александр Владимирович отметил, что как минимум одно нарушение в конкретном случае все-таки допущено - при проведении любого пала необходимо ставить в известность сотрудников пожарной охраны, что сделано не было. Мы же усмотрели в данном случае и второе нарушение - бесконтрольное сжигание мусора. Учитывая данный факт, горы сухих листьев, вероятно, свезенных сюда со всех Боровских улиц, могли легко разгореться, утянув за собой и пожухлую по соседству траву, и склонившиеся деревья.

Впрочем, куда сильнее пожарище заинтересовало городскую администрацию, которую совсем не радует, что в черте города жгут сухие листья и старую мебель.

- Мы разыскали организатора этого кострища и попросили прекратить этим заниматься. В течение двух дней оттуда вывезут весь оставшийся мусор, и больше ничего сжигать не будут. Пока что мы ограничились устной договорённостью, но если понадобится, то будем применять и другие меры воздействия, - пояснил заместитель мэра по коммунальной части Дмитрий ГОРОШКО.

В том, что жечь листву здесь больше не будут, сомневаться не приходится, ведь в случае чего, это тут же заметят бдительные горожане. Таким вот нехитрым способом активность одного человека подчас может обернуться большим вкладом не только в чистоту, но и в безопасность своего родного города.

Семен ФРОЛОВ

Другие статьи из рубрики «Общество»