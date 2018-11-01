Последняя капля

Жители «Молодежного» подозревают ЖКУ «Кабицыно» в мести.

От аварий, последствиями которых становится отключение тех или иных благ цивилизации, не застрахован никто. Но для жителей микрорайона «Молодежный» в Кабицыно подобные происшествия давно стали обыденностью.

Перебои с водоснабжением начались здесь еще в сентябре. И если до этого люди худо-бедно приноравливались к таким условиям, то последнее ЧП, устранение которого заняло без малого неделю, окончательно переполнило чашу их терпения.

ВОДЫ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Для большинства из нас бегущая из крана вода так же естественна, как голубое небо или белый снег. И представить себе ситуацию, в которой шесть дней вам бы приходилось подчинять каждый поворот вентиля или поход в уборную строгому графику, просто-напросто страшно. Тем не менее, жителям квартала «Молодёжный» пришлось шесть дней провести именно в таких спартанских условиях, ловя момент, когда по трубам побежит спасительная влага.

Всему виной вышедший из строя насос на одной из скважин. Причем ситуация оказалась настолько непростой, что устранение поломки заняло у специалистов ЖКУ «Кабицыно» почти неделю.

- Это просто ужас какой-то. Я живу на пятом этаже, у нас и без того с подачей воды случались регулярные перебои, но сидеть и ждать хотя бы тоненькой струйки, чтобы поесть приготовить - это уже ни в какие ворота, - возмущается жительница дома №1-А Анастасия МАРКЕЕВА.

И если взрослые люди худо-бедно смогли приспособиться к столь некомфортным условиям, то вот семьям, в которых есть маленький ребенок, и пенсионерам пришлось куда сложнее. У Анастасии с мужем трое детей, и младшей дочери уход и забота требуется регулярно. Но как в сложившихся обстоятельствах обеспечить малышу стабильное питание и гигиенический уход?

Да, вода не ушла бесследно, и на дверях подъездов развесили график с указанием часов, когда осуществляется её подача. Однако, по словам самих жителей, сделали это уже ближе к окончанию ремонта, да и свое же время в ЖКУ соблюдали без особой пунктуальности.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СОВПАДЕНИЯ

Зачастую из крана бежала только горячая вода, которую для использования приходилось сначала остудить. Учитывая, что стоимость ГВС значительно выше, у некоторых жильцов возникли подозрения, что ресурсники таким образом «накручивают» им счетчики, дабы покрыть свои убытки.

Как бы то ни было, люди задались вопросом: почему никто не позаботился о том, чтобы подвезти к домам питьевую воду? Но по словам чиновников, ситуация с Кабицыном была не настолько критична.

- В таких кардинальных мерах нет нужды, поскольку водоснабжение в домах все-таки велось в соответствии с графиком. То, что потребление горячей воды возросло, тоже вполне объяснимо, поскольку люди пользуются тем ресурсом, который есть у них в распоряжении, - отметил заместитель главы администрации Боровского района по коммунальным вопросам Алексей СТЕПАНОВ.

Впрочем, возможно чиновникам следовало бы объяснить это самим горожанам, которые уже начали выискивать неприятные закономерности в работе ресурсоснабжающей организации.

Например, в августе этого года дом №1А перешел в ведение УК «Чип» и, по утверждению жильцов, именно после этого здесь начались постоянные перебои с водой.

Совпадение это или нет - решайте сами, но как отметило руководство принявшей дом управляющей компании, работать с ЖКУ «Кабицыно» им очень непросто.

- Сложно наладить какой-то контакт, поскольку на наши запросы они не отвечают и, никакой дополнительно информации о происходящем мы от них не получаем. Фактически, как и жильцов, о нюансах последней аварии нас тоже держат в неведении, - отметил директор УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ

У ЖКУ «Кабицыно» несколько иное видение ситуации. Директор компании Сергей ПОПОВ признает, что сроки ремонта несколько затянулись, однако не совсем понимает причины столь бурной реакции на случившуюся аварию

- Конечно, ситуация неприятная, и мы стараемся её исправить как можно быстрее. Планировали разобраться до понедельника, но не справились и признаем эту ошибку. Без воды мы жителей не бросили, и подачу её согласно графику обеспечивали в полном объеме, - отмечает Сергей Иванович.

Поломка действительно вышла непростая, при этом сильно осложнил ремонтные работы тот факт, что неисправный насос невозможно достать наружу, и пришлось наоборот - проталкивать его в грунт, чтобы была возможность установить новый.

Следил за ходом этих работ лично глава местной администрации Антон МАСНЯК, отметивший, что рабочие времени зря не теряли, и трудились независимо от погодных условий и графика.

- Авария - это всегда неприятно и для жителей, и для коммунальных организаций. Сложа руки, сотрудники не сидели, но хотелось бы, конечно, чтобы на будущее у ЖКУ имелся какой-то запасной план, дабы избежать повторения ситуации, - пояснил Антон Александрович.

Что же до жалоб со стороны горожан, то и на них нашлись подходящие объяснения. То, что подача воды иногда заканчивалась раньше, чем указанно в графике, связано с тем, что все жители стараются заготовить её впрок, и быстрее рассчитанного опустошают заготовленные на этот временной промежуток резервуары.

- До сентября мы вообще отработали без сбоев, а потом стали происходить мелкие поломки, может, пять-семь отключений и было, но они все очень небольшие по времени, буквально пару часов, и сутками без воды никто не оставался. То же самое и с пятыми этажами - давление в трубах поддерживается нормальное, и проблем с напором быть не должно, - ответил Попов.

По итогу же выходит, что на все претензии горожан у ресурсоснабжаюей компании есть контраргумент, и на каждый вопрос в организации утверждают обратное. В такой ситуации тыкать друг в друга пальцем и выяснять, кто прав, можно до хрипоты, но толку от этого не будет никакого.

Куда эффективнее, пока ситуация находится у всех на слуху, было бы провести все необходимые проверки, чтобы раз и навсегда расставить точки над «i». Поскольку конфликт решится только тогда, когда люди будут уверены в том, что в ЖКУ «Кабицыно» работают честно и не мстят им за смену обслуживающей компании.

Степан ФЕДОРОВ

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