Война на развалинах

Скандал вокруг сноса старых домов Боровска не утихает уже вторую неделю. В российских и зарубежных СМИ продолжают появляться статьи с кричащими и страдальными заголовками, в которых, по большому счету, идет муссирование изначально заданного тона о том, что руководство города нещадно гробит историю России.

На второй план ушла суть ситуации, а именно то, что у домов, попавших в злосчастный список, нет никакого документального подтверждения их исторической ценности. И что на государственном уровне существует хорошая идея создания охранных зон, для которых нет финансовой поддержки, что превращает саму идею в нереальную мечту.

Ни в коей мере не беру на себя роль эксперта, что уже позволили себе «правозащитники», вовремя прилипшие к звонкой теме, но этот факт неоспорим. Никто до сих пор не дал оценку исторической и культурной ценности полуразрушенных, а местами и совсем прогнивших строений.

Несмотря на то, что сторонники сохранения старого облика Боровска уже окрестили меня провокатором и повесили ярлык разрушителя, моя позиция осталась прежней: необходимо дать оценку каждому зданию, и в первую очередь исходя из его исторической ценности, а не архитектурного изыска. И только после этого можно и нужно строить работу по поиску путей для второго дыхания этих домов.

К слову, реакция боровской общественности, той, которая встала на защиту старины, мне понятна - у людей есть личная заинтересованность. У одних - сохранить колорит родного города, у других - не лишить себя заработка, построенного на туристах. Оба эти обстоятельства сами по себе хороши, поскольку, как уже говорила ранее, нет ничего более прочного в отстаивании позиции, чем личный интерес, на чем бы он ни основывался.

Однако хочется верить, что недавно созданная для решения проблемной ситуации рабочая группа (с персональным списком вы можете ознакомиться на стр.10), сможет находить пути, опираясь на важность конечной цели - сохранение исторической ценности, а не из личных амбиций, дабы доказать свою правоту.

Ведь уже сейчас, когда обе стороны заняты дракой вокруг построек, для которых еще надо придумать идею, в Боровске руками наследницы знаменитого рода Полежаевых держится музей истории боровского купечества. Так может, стоит зарыть томагавков именно на этом месте? Администрации - расселить рушащийся дом, общественникам - найти спонсора для реконструкции здания и обустройства полноценного музея на всех этажах? И тогда не надо придумывать никакой боровский бренд, он уже есть! В противном случае, большинство горожан, которых один из защитников старины окрестил «колхозниками», окажутся правы: никому не нужны эти рушащиеся дома. Просто, это сведение старых счетов. Так сказать, война ради войны!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ