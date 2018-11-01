Цифры и сроки

Планирование бюджетов предложили передвинуть на сентябрь.

Ноябрь - традиционное время для работы над бюджетом следующего года. Процесс этот небыстрый, поскольку рассмотрение возможностей городского кошелька проходит не только через профильную, но и иные комиссии Гордумы.

Но опока в Балабанове активны только разговоры на денежную тематику, суть которых весьма далека друг от друга.

ЗАСЛУГИ ПРЕЖНЕГО

На минувшей неделе депутаты балабановской Городской Думы заслушали доклад начальника финотдела администрации города Натальи ГУСАКОВСКОЙ об исполнении бюджета текущего года за минувшие девять месяцев.

Цифры, приведенные докладчицей, «парламентариев» порадовали, и председатель бюджетной комиссии Владимир ЖИГАНОВ даже похвалил исполнительную власть муниципалитета, работавшую под руководством Вячеслава ПАРФЕНОВА.

- Сразу видно: у города есть хозяин, - отметил он.

- Но сбежал в «Малый», - иронично подправил его председательствующий Сергей СУДАКОВ, напомнив, что месяц назад Вячеслав Викторович стал главой администрации Малоярославецкого района.

ПОЧТИ НОВЫЕ

Поскольку на горизонте маячил ноябрь - время планирования нового бюджета, Владимир Жиганов не обошел вниманием и этот вопрос. По словам Гусаковской, процесс подготовки к бюджету-2019 идет «тихо». Позже, в разговоре с врио главы администрации Сергеем ГАЛКИНЫМ, она отметила данный процесс как идущий «со скрипом».

По указанию, поступившему сверху, каждое поселение должно закрыть свои действующие муниципальные программы и разработать новые - на предстоящие шесть лет. Правда, как пояснила сама начальник финотдела, особого обновления ждать не стоит, поскольку все документы будут лишь переоформлены: в них появятся новые даты отсчета и окончания программ, а суть и цели останутся прежними.

Тем не менее, даже с работой, которую иначе чем рерайтингом не назовешь, отделы администрации почему-то захромали.

- Документы должны были поступить ко мне еще 30 сентября. Но до сих пор в программах нет цифр, а те, которые имеются, не подтверждены сметами, - пояснила Наталья Гусаковская.

Тем не менее, предоставить на рассмотрение в Думу главный финансовый документ она пообещала до 15 ноября.

ИДЕЯ СДВИГА

На фоне столь неспешной работы отделов администрации города предложение Владимира Жиганова сдвинуть сроки рассмотрения финансового документа на сентябрь выглядят утопической идеей.

Суть предложения председателя бюджетной комиссии проста и кроет за собой желание повлиять на другие сроки - электронных торгов и начала работ по благоустройству. Ведь если иметь представление о цифрах следующего года не в декабре, когда традиционно принимается бюджет, а на пару месяцев раньше, то уже в границах новогодних праздников можно было бы озадачиться поиском подрядчиков, а в марте-апреле выводить их на объекты. Это позволило бы муниципалитету снизить риск ухода в зиму с незакрытым контрактом и дало возможность без проблем отыграть несостоявшиеся торги.

Но перенести бюджетные сроки в отдельно взятом муниципалитете невозможно, поскольку его кошелек слагается из поступлений из бюджетов высших уровней. А это значит, что для осуществления данной идеи необходима инициатива покруче балабановской. Исходя из этого, Жиганов предложил поразмыслить над его задумкой депутату Госдумы Александру АВДЕЕУ.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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