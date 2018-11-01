01.11.2018

Балабаново распродаст свое имущество



Согласно плану приватизации, который депутаты Гордумы утвердили на днях, балабановский муниципалитет собирается реализовать девять объектов недвижимости, расположенных в разных микрорайонах города. Начальная совокупная стоимость этого богатства - 39,4 млн. рублей.

Среди имущества, от которого планируют избавиться и пополнить тем самым городской бюджет, склад военторга на улице Дзержинского, часть здания гаража на улице 50 лет Октября, а также три нежилых помещения. В их числе и площади, ранее занимаемые отделениями балабановской поликлиники по адресам улица Энергетиков, 5 и улица Лесная, 9.

Учитывая, что все объекты, подлежащие приватизации, реализуются через аукционы, конечная стоимость общей выручки, которая поступит в городской кошелек, может увеличиться в разы.

Вместе с тем, среди девяти запланированных лотов есть и такие, которые могут остаться невостребованными. К примеру, сразу три «товара», расположенные в границах бывшей территории муниципального ЖКХ на улице Коммунальной, уже выставлялись на продажу, но не нашли своего покупателя. Теперь нежилое помещение, гараж, склад и оранжерея будут вновь испытывать судьбу на аукционе.

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