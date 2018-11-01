Мусорный апгрейд

В Балабанове построили образцовую площадку для сбора ТБО. Она появилась во дворе домов Лесна,16 и Гагарина,8, которые в этом году попали в программу «Формирование комфортной городской среды».

Данная площадка может стать типовой для города. Ведь еще летом комиссия по городскому хозяйству при Гордуме рекомендовала администрации разработать долгосрочную муниципальную программу по замене всех контейнерных площадок в городе.

Предполагается, что в первую очередь мусорный апгрейд ожидает дворы, попавшие в федеральную программу благоустройства. Кроме установки закрытых конструкций и новый мусорных баков, муниципалитет должен предусмотреть установку видеонаблюдения и освещения территорий во избежание вандализма.

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