В Балабанове вырастут зарплаты, но не у всех

Бюджетников, получающих зарплату из балабановской муниципальной казны, в 2019 году ожидает повышение заработной платы. Согласно рекомендации, поступившей от правительства Калужской области, поселения могут позволить «накинуть» своим сотрудникам на процент официальной инфляции - 4,3%.
С одной стороны, сумма прибавки к зарплате не такая уж и существенная. А если учесть, что официальная инфляция порядком отстает до действительной - и тому подавно. Но далеко не все работодатели столь трепетно относятся к своим сотрудникам, поднимая уровень их дохода, хотя бы, в границах признанного государством удорожания жизни.