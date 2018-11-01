01.11.2018

В Балабанове вырастут зарплаты, но не у всех



Бюджетников, получающих зарплату из балабановской муниципальной казны, в 2019 году ожидает повышение заработной платы. Согласно рекомендации, поступившей от правительства Калужской области, поселения могут позволить «накинуть» своим сотрудникам на процент официальной инфляции - 4,3%.

С одной стороны, сумма прибавки к зарплате не такая уж и существенная. А если учесть, что официальная инфляция порядком отстает до действительной - и тому подавно. Но далеко не все работодатели столь трепетно относятся к своим сотрудникам, поднимая уровень их дохода, хотя бы, в границах признанного государством удорожания жизни. 

Поскольку Балабаново не единственный город в Боровском районе, и, следовательно, не только его администрация располагает подобной рекомендацией, можно предположить, что аналогичный небольшой, но приятный рост зарплаты ожидает всех боровских сотрудников бюджетной сферы.

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