Муниципальных служащих отправили за золотом

Сотрудник каждой администрации Боровского района до 1 декабря должен добыть себе кусочек «драгметалла». Такую цель поставил Николай КАЛИНИЧЕВ, напомнив своим коллегам о необходимости сдать в отведенный срок оставшиеся нормативы ГТО.

- Мы должны стать примером! Вариантов обойти ГТО, у нас нет, - отрезал пути отступа Николай Александрович.

Послаблением в достижении поставленной цели могут быть только проблемы со здоровьем. Остальные причины не являются существенными в общей подготовке чиновников к труду и обороне.

Поводом для напоминания о сроках и установке высокой планки стало вручение в минувший понедельник председателю боровского Избиркома Кириллу СПИЧЕНКОВУ золотого значка ГТО. После этого, уже на своем еженедельном совещании, врио главы администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН повторил установку подчиненным, уточнив:

- Золотой значок должен быть у каждого!

При этом, как признался «Неделе» Сергей Павлович, у него самого нет такого «золота», но по его словам, это цель, к которой он будет стремиться.

Теперь всем жителям Боровского района остается томиться в ожидании месяц, пока не будут известны результаты сдачи спортивных нормативов сотрудниками администраций, и что самое интригующее - их руководителями.

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