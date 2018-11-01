Муниципальных служащих отправили за золотом

Сотрудник каждой администрации Боровского района до 1 декабря должен добыть себе кусочек «драгметалла». Такую цель поставил Николай КАЛИНИЧЕВ, напомнив своим коллегам о необходимости сдать в отведенный срок оставшиеся нормативы ГТО.
- Мы должны стать примером! Вариантов обойти ГТО, у нас нет, - отрезал пути отступа Николай Александрович.
Послаблением в достижении поставленной цели могут быть только проблемы со здоровьем. Остальные причины не являются существенными в общей подготовке чиновников к труду и обороне.
Поводом для напоминания о сроках и установке высокой планки стало вручение в минувший понедельник председателю боровского Избиркома Кириллу СПИЧЕНКОВУ золотого значка ГТО. После этого, уже на своем еженедельном совещании, врио главы администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН повторил установку подчиненным, уточнив:
- Золотой значок должен быть у каждого!
При этом, как признался «Неделе» Сергей Павлович, у него самого нет такого «золота», но по его словам, это цель, к которой он будет стремиться.