Калужане проголосуют: у аэропорта тоже появится имя

Проект "Великие имена России" добрался и до калужского аэропорта. Теперь он, как и десятки других российских воздушных гаваней, обретет свое имя.

Наиболее вероятно, что жители "колыбели космонавтики" - калужского региона, выберут имя Константина ЦИОЛКОВСКОГО.

Тем не менее, есть и другие претенденты, среди которых маршал Георгий ЖУКОВ, математик Пафнутий ЧЕБЫШЕВ, летчики-испытатели Павел БЕЛЯЕВ и Александр КАРПОВ, изобретатель Павел ГОЛУБИЦКИЙ, ученый Александр ЧИЖЕВСКИЙ, композитор Серафим ТУЛИКОВ, российский государственный деятель Михаил КРЕЧЕТНИКОВ и великий князь Московский Иван Третий.

Отдать свой голос за великого человека, имя которого, по вашему мнению, должен носить калужский аэропорт, можно будет уже в середине ноября. В это время участники движения «Волонтеры Победы» начнут опрос населения на улицах и учреждениях Калужской области. Кроме того, выразить свое мнение можно будет и на портале региональной Общественной палаты.

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