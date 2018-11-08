Хлеб всему голова

В районе пересмотрят условия контрактов, связанных со школьным питанием.

На прошлой неделе боровчан просто шокировала новость об итогах проверки прокуратурой ООО «Чибис», поставляющего хлеб в школы и детские сады.

Обнаруженные в частной пекарне грязь и тараканы послужили серьёзным поводом для беспокойства не только родителей, но и чиновников, задумавшихся о том, как избежать повторения неприятной истории в будущем.

Мы привыкли, что вопросам, связанным с детьми, обычно уделяется повышенное внимание, а потому новость о многочисленных нарушениях в компании, обеспечивающей пищей образовательные учреждения, стала настоящим шоком. Антисанитария, отсутствие у персонала возможности соблюдать гигиенические нормы, обваливающийся потолок и разгуливающие повсюду тараканы - только несколько пунктов из отмеченных прокуратурой замечаний. Невольно задаешься вопросом - куда же в таком случае смотрели заключавшие договор чиновники?

Ответ, как и в большинстве случаев, связанных с договорами, кроется в особенностях законодательства. Система единая для всех и тендер выигрывает тот, кто предложит самую низкую цену.

Администрация, конечно, контролирует качество поставляемых товаров, но и здесь механизм защиты выглядит достаточно спорно. Для того, чтобы определить продукты, нуждающиеся в проверке, используется три фактора.

Первый - наличие жалоб со стороны детей, персонала или родителей, второй - насколько сильно снизил цену поставщик во время участия в торгах. Если цена упала на треть - это подходящий повод посмотреть на качество его изделий. Ну и под третью категорию попадают все скоропортящиеся продукты. Таким образом, в лаборатории куда чаще оказывается молочка, яйца, мясо, рыба, но никак не хлеб.

Спохватились чиновники только после визита к предпринимателю прокуратуры - сейчас все мучные изделия будут проверены на качество, а ООО «Чибис» посетят представители администрации, которые проследят, как устраняются выявленные нарушения и обсудят условия дальнейшего сотрудничества.

И это удивляет больше всего. Кишащая тараканами пекарня до конца года останется поставщиком тридцати трех образовательных учреждений. Да, за их изделиями теперь будут следить особенно тщательно, но оптимизма эта новость все равно не добавляет.

Единственным положительным моментом можно назвать то, что чиновники все-таки сделали хоть какие-то выводы из случившегося, и впредь обещают не допускать подобных промашек.

- К сожалению, стандартный договор не предусматривает пункты о контроле, поэтому со следующего года в него будут внесены изменения. Обязательным условием станет допуск наших специалистов для ознакомления с условиями производства хлеба, закон нам это позволяет, - отметил заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН.

В сухом остатке мы имеем типичный пример того, как «креститься» чиновники начинают после грянувшего «грома». Почему задуматься над включением этих пунктов нельзя было раньше - большой вопрос, но больше всего в этой ситуации беспокоит то, что для того, чтобы сделать правильные выводы, сотрудникам администрации приходится рисковать здоровьем юных боровчан.

Семен ФРОЛОВ

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