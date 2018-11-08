Большой план

На ремонт водопровода в Асеньевском скинулся весь район.

В последнее время на территории района все чаще происходят аварии, связанные с водоснабжением, тем самым еще сильнее подчеркивая важность темы, ставшей заглавной для «Фонда приоритетных проектов» в этом году.

Однако кроме чрезвычайных происшествий существуют и более положительные моменты, среди которых реконструкция водопровода в деревнях Абрамовское, Хитрово и Щиглево, где, несмотря на ряд возникших сложностей, работа близится к своему завершению.

КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

Напомним, что «Фонд приоритетных проектов», созданный по инициативе бывшего главы администрации Боровского района Ильи ВЕСЕЛОВА, по сути, является для поселений своеобразной кассой взаимопомощи, куда они отчисляют часть своих доходов, чтобы потом получить оттуда необходимое финансирование на крупные проекты.

В первый год работы деньги фонда было решено тратить на ликвидацию проблем, связанных с водоснабжением и водоотведением муниципалитетов, благодаря чему ремонт труб в деревнях Абрамовское, Хитрово и Щиглево стал возможным.

Сельское поселение Асеньевское, на территории которого располагаются эти населенные пункты, взяло из общего «банка» больше всех, но и на масштаб работ, в свою очередь, не поскупилось. Общая протяженность ремонтируемых сетей составила порядка пяти с половиной километров, а обойдется эта реконструкция в девять миллионов семьсот тысяч рублей.

- Таких больших проектов у нашей администрации не было давно! Но дело того стоит. Проблема с водоснабжением населенных пунктов для нашего поселения очень актуальна. Водопровод у нас проложен давно и за минувшие годы выработал свой ресурс, о чем говорят участившиеся порывы. Поэтому, откладывать ремонт было просто нельзя, - рассказывает глава администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Важности этому решению добавляет еще и тот факт, что неподалеку расположена школа, в которую ходит вся окрестная ребятня, а потому особенно важно обеспечить ей стабильную подачу воды в любое время.

В связи с этим просто необходимо, чтобы все работы были выполнены максимально качественно и в установленный срок. Учитывая, что в последнее время торги по выявлению подрядчиков представляют собой настоящую лотерею, найти ответственного исполнителя получается не всегда.

ХОРОШИЕ ПАРТНЕРЫ

Тем не менее, в конкретном случае чиновники не скрывают своей радости. Вышедшая на объект компания «Спецстройсервис» устраивает их по всем параметрам. Дело свое знает, работает быстро и при этом аккуратно, что тоже немаловажно, ведь недавно в деревнях обсыпали щебеночные дороги и подрядчик со своей стороны предпринял все усилия, чтобы не повредить их тяжелой техникой.

О сдаче объекта пока говорить не приходится, однако большая часть работ в Хитрово уже завершена - поставлены колодцы, да и труб осталось уложить не так уж много. Что интересно - работать специалистам приходится чуть ли не по наитию. Происходит это из-за того, что местный водопровод был проложен еще во времена СССР, и на сегодняшний день ни у кого не осталось планов и схем, как именно под землей проложены трубы, а потому строителям приходится полагаться на свой опыт да на помощь местных старожилов, иногда подсказывающих верное направление.

- Кроме того есть небольшие сложности с другими коммуникациями, будь то газовые трубы или электрические кабеля. Не всегда соответствующие инстанции успевают нам вовремя предоставлять информацию об их местоположении и согласовывать работы, так что приходится их ждать, - отмечает подрядчик Олег ИГНАТОВ.

СМЕЛЫЕ ПЛАНЫ

Закончить ремонт планируют до конца этого года, 20 декабря, однако жители уже активно интересуются, когда можно будет подавать заявки на подключение к новым коммуникациям, поскольку, помимо замены старых труб, водопровод немного продлят, чтобы сделать доступным даже для самых дальних домов.

А пока рабочие занимаются свои делом, в администрации уже строят планы на следующий год, ведь проблемы с водоснабжением на территории поселения не ограничиваются тремя деревнями.

- Будем продолжать работу по линии «Фонда приоритетных проектов», сейчас готовим документацию и надеемся, что все наши планы сбудутся, и в следующем году мы проведем такую же работу в деревне Борисово, - отметила Жильцова.

Кто-то может сказать, что в таком случае одни поселения просто садятся на шею соседям и за их счет занимаются благоустройством своих территорий, но ведь для того и существует взаимопомощь, чтобы совместными усилиями делать жизнь всех людей в районе лучше. И потому особенно приятно видеть, что хорошие идеи чиновников не умирают, а находят свое воплощение в конкретных, важных для населения проектах.

Степан ФЕДОРОВ

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