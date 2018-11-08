А дым и ныне там

Боровская администрация запуталась в сжигающих мусор собственниках.

Бдительные боровчане продолжают пристально следить за ситуаций со свалкой, обнаруженной одним из наших читателей в черте районного центра на улице Калужской.

Ранее мы рассказывали, как администрация города отыскала собственника и договорилась с ним, что в течение двух дней весь мусор с поля уберут и никаких сжиганий здесь больше проводиться не будет.

Однако минула уже неделя, но никаких изменений так и не произошло, а у горожан появилось несколько теорий на счет личности «бесстрашного» мусорщика.

Лет десять назад в детских журналах была популярна головоломка, суть которой сводилась к тому, чтобы найти у двух картинок десять отличий. То же самое можно сделать, рассматривая фотографии свалки на улице Калужской в Боровске, только эта задачка заставит попотеть даже самого искушенного интеллектуала.

30 октября чиновники заверили нас, что беспокойство жителей не останется незамеченным, и собственник обещал убрать развалы сухого мусора в течение двух дней, однако с тех пор здесь не изменилось ровным счетом ничего. Все та же разломанная мебель, горы сухих веток и кучи листвы.

Городские чиновники таинственному «поджигателю» явно не авторитет, и горожане в социальных сетях устроили настоящий мозговой штурм, кем же является этот бесстрашный, но невоспитанный предприниматель. Наиболее вероятным кандидатом по версии боровчан оказался депутат Городской Думы Николай КУЗНЕЦОВ.

По версии чиновников же винить во всем следовало главу совершенно иной организации. Как отметил заместитель главы администрации Боровска по коммунальным вопросам Дмитрия ГОРОШКО, воспитательную беседу на прошлой неделе проводили с директором ДРСУ№ 5 Александром ГОРОХОВЫМ, на территории которого и проводилось сжигание. И вот казалось бы виновник найден, и гнев администрации и боровчан уже был готов обрушиться на голову «дорожников», но история оказалась еще более закрученной, чем казалось поначалу.

Дело в том, что на территории ДРСУ действительно палили мусор, но после звонка администрации обещали все прекратить и слово свое сдержали. Между тем, беспокоящая горожан свалка располагалась буквально в паре сотен метров от этого кострища, но видимо чиновники решили не углубляться в проблему, и списали все на дорожно-строительное управление, в то время как настоящий сжигатель продолжил заниматься своим делом.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию в администрации готовы идти на самые жесткие меры и провести все необходимые проверки, чтобы наказать виновного.

- Наш контролер немедленно выедет на место и зафиксирует все детали. После этого информация будет передана в юридический отдел, который и займется рассмотрением данного факта - отметил Дмитрий Борисович.

В итоге выяснилось, что свалку организовал подрядчик, выполняющий опиловку деревьев в Боровске и таким образом избавляющийся от отходов, а чтобы огонь не горел впустую заодно ставший принимать и прочий мусор. Предприниматель, судя по всему, свою вину признал, и после беседы с администрацией от кострища не осталось и следов, не считая выжженной поляны на берегу озера.

Таким образом история все-таки пришла к своему «хэппи-энду», пусть вместо пары дней для этого и пришлось потратить пару недель, но боровчане могут по праву гордиться собой, ведь именно их внимательность пролила свет на столь серьезные нарушения.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «Резонанс»