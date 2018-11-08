Директору балабановского рынка приказали «завязывать» с кафешками

Любой рынок - это микромир, в котором идет своя жизнь. Вмешательство в него извне всегда воспринимается как посягательство на личные границы членов этого сообщества. Причем, даже в случае, когда рынок, как в Балабанове, является муниципальным, навести на нем порядок непросто.

ЧУЖОЙ «ХВОСТ»

В 2019 году у муниципального рынка заканчивается лицензия, а потому администрации предстоит решить весьма спорный вопрос: закрыть свое предприятие или продлить его жизнь? Однозначной позиции по данному вопросу у чиновников и депутатов нет, поскольку у мнения сохранения торгового предприятия, являющегося именно той курицей, которая несет в балабановский бюджет золотые яйца, есть вполне весомое полярное мнение. В его основе лежит не выгода, а соблюдение требований к организации такой торговли, для которой необходимо строить крытый рынок, следовательно, ликвидируя нынешний «комбинированный».

К своему времени «Ч» рынок, в настоящий момент являющийся частью МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения», подошел не в лучшей форме. Директор данного муниципального предприятия Борис СЕРГЕЕВ до сих пор разгребает бардак, устроенный его предшественником Юрием САЗОНОВЫМ. Этот московский специалист, прибывший в Балабаново из столицы в составе команды экс-мэра Павла АВЕКОВА, за короткий срок успел нагородить длинные ряды металлических конструкций, установленные с нарушением противопожарной безопасности и накопить огромный долг по арендной плате среди предпринимателей.

ОЖИДАНИЕ В ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ

Как уточнил Борис Николаевич, в настоящее время с оплатой занимаемых квадратных метров на городском рынке проблем нет, все платят в срок. Однако долг прежних лет находится на примерной отметке в пять миллионов рублей!

На возмущение по поводу этой цифры, которая за минувший год осталась неизменной, директор МУП «МФЦОН» пояснил, дескать, это не только сами неоплаченные ранее счета, но и проценты по ним, одобренные судом и направленные к судебным приставам на взыскание.

В части расчистки пространства рынка, а именно, расстановки металлических павильонов в соответствии с требованиями пожарных, работа близится к завершению. Тем не менее, депкорпус и администрация вновь оказались недовольны успехами руководства своего МУП.

Минувшей весной, во время комиссионного обхода территории рынка, были выявлены четыре пункта общепита, обосновавшихся внутри необорудованных для этого павильонов. Тогда члены комиссии потребовали от Бориса Сергеева принять незамедлительные меры по закрытию данных точек, которые занимаются неразрешенным видом деятельности да еще в антисанитарных условиях.

За минувший летний период ситуация не изменилась - нелегальные кафешки по-прежнему продолжают кормить рыночных торговцев. На замечание по данному поводу Борис Николаевич заявил, что провел беседу с этими арендаторами, и они пообещали привести свой бизнес в соответствие с договорными условиями. Но так, как ожидания директора «МЦОН» оказались обманутыми, ему посоветовали начать действовать. После этого появилось предписание, то есть официальный документ, обязывающий арендаторов принять условия стороны муниципалитета в обязательном порядке, либо готовиться к расторжению договора.

В первых числах ноября этому предписанию, реакция на которое должна была последовать в пятидневный срок, исполнился месяц. За это время никаких перемен не произошло. Узнав об этом, депутаты и администрация города сделали Борису Сергееву последнее предупреждение. До конца месяца он должен закрыть этот вопрос любым из двух возможный путей.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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