Территория раздора

Владелец помещения пытается выгнать пьяную «Сову».

Интересы администрации и частного бизнеса иногда совпадают. Так случилось и в Балабанове, где больше года чиновники пытаются прикрыть в своем муниципалитете злачную рюмочную. Сейчас это желание появилось и у владельца помещения, в котором обосновалось кафе, сменившее после недавнего громкого скандала в СМИ название с «Башни» на «Сову».

ПЛОХАЯ ИСТОРИЯ

В мае текущего года представители контролирующих структур, таких, как прокуратура, МЧС и Роспортебнадзор, в компании с полицейскими, сотрудниками администрации и депутатами пришли с проверкой в кафе «Башня». Оно хорошо известно в городе своим «гостеприимством», которое выражается в возможности опрокидывать лишнюю рюмаху всю ночь до начала рабочего дня.

Изначально негодование чиновников вызывало то, что изрядно принявшие на грудь граждане выползают на божий свет из этого питейного заведения в то время, когда город просыпается, чтобы приступить к активной жизни. Этот факт, наблюдать который мог любой въезжающий в город гражданин, поскольку злополучное кафе расположено в красном кирпичном здании, отделяющем муниципальный рынок от трассы А-108, бил по репутации Балабанова, создавая ему имидж самого пьяного поселения Боровского района.

Однако позже к оскорблению моральных чувств администрации и горожан, недовольных таким заведением в центре города, присоединилась откровенная угроза безопасности. Череда мелких драк и краж закончилась страшным происшествием - убийством молодого парня, ставшего посетителем «Башни».

Дело получило широкий резонанс, и к требованию разобраться с рюмочной присоединилась уже районная администрация. Именно после этого обращения и случился «большой визит» в мае текущего года.

НЕЛАСКОВЫЙ МАЙ

Тогда владелец рюмочной Андрей ВИНОГРАДОВ встретил незваных визитеров в полной боевой готовности и, вероятно, заранее был оповещен о предстоящей проверке, поскольку успел отпугнуть завсегдатаев бумажкой на двери с надписью «Ремонт». Пришел на встречу и владелец помещения, которое было арендовано под рюмочную, - Владимир ТРОХИН. Ему перспектива закрытия «Башни» не улыбалась, поскольку в этом случае он мог потерять своего арендатора и лишиться ежемесячного дохода, сумму которого не будем называть, соблюдая тайну финансового благополучия представителя малого бизнеса.

Несмотря на ряд выявленных нарушений, майский визит к закрытию питейного заведения не привел. Появился лишь перечень пунктов, выполнение которых было обязательным для ведения данного вида деятельности в дальнейшем.

Одним из них стало обустройство санузла. Эти работы требовали перепланировки помещения. И, несмотря на то, что Владимир Трохин согласия на строительные работы внутри своего помещения не давал, Андрей Виноградов выполнил их самовольно, попутно переименовав заведение в «Сову».

На это наложилось и несанкционированное подключение рюмочного дельца к электросетям. По всем фактам нарушений арендного соглашения собственник написал заявления в полицию, получив стандартный в таких случаях отказ в возбуждении уголовных дел, поскольку подобные споры рассматриваются в частном порядке в суде. Туда владелец квадратных метров и обратился с требованием разорвать пятилетнее соглашение об аренде на основе этих и других претензий к владельцу «Совы».

ДО СРОКА

Стоит отметить, что Владимиру Трохину от этой ночной хищной птицы тоже «прилетело». Буквально пару недель назад буйные посетители рюмочной повредили жалюзи на окнах его магазина, расположенного в нескольких метрах от питейного заведения. Это происшествие усилило настрой собственника арендуемых площадей расстаться с таким бизнес-партнером, и в конце октября уже состоялось первое судебное слушание.

Удастся ли бизнесмену добиться расторжения договора аренды до новогодних праздников - неизвестно. Однако очевидно, что в этом заинтересован не только Трохин, но и власти города, у которых совершенно нет желания затаить в эти праздничные дни дыхание в ожидании очередного ЧП под крылом «Совы».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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